中美元首敲定G20會面　恒生指數爆升726點　友邦飆逾4%

撰文：文顥宗
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美國總統特朗普（Donald Trump）昨日與中國主席習近平通電，雙方敲定將於G20峰會會面，以重啟貿易談判。美股三大指數全線反彈，道指收市升353點（1.35%）至26465點，人民幣匯價亦回升至6.9兌一美元關口。港股今早大幅上升，恒生指數開市報28224點，升726點（2.64%）；國企指數報10787點，升280點（2.67%）。
藍籌股開市普遍抽升，騰訊（0700）升2.99%，報344元；中國平安（2318）升4%，報91.4元；港交所（0388）升2.58%，報278元；友邦保險（1299）升4.37%，報80.05元；滙豐控股（0005）升1.4%，報64.95元；長和（0001）升2.2%，報77元；領展房產基金（0823）升1.2%，報97元。
貿易相關股領導大市升勢，萬洲國際（0288）升12.3%，報8.5元；舜宇光學（2382）升10.53%，報79.8元；瑞聲科技（2018）升6.26%，報45元。
內地經營大型超市的卜蜂蓮花（0121）公布，獲控股股東提出私有化，作價較昨日收市價有近1成溢價。股價今早微升1%，報0.101元。