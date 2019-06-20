中國商務部﹕中美存巨大利益交集　定可找出妥善解決方案

中美元首通話後下一步雙方經貿團隊牽頭人將就兩國元首的重要指示進行溝通，為大阪G20峰會期間兩國元首會晤做好相關準備。

中國商務部新聞發言人高峰在新聞發佈會上表示，中方對於中美經貿磋商的原則和基本立場是一貫的明確的，中方的核心關切必須得到妥善解決。相信雙方會認真落實保持溝通。



“中美經濟結構互補，聯繫非常緊密，存在巨大的利益交集。相信雙方通過平等對話照顧彼此關切，一定能夠找到妥善解決問題的辦法。”高峰稱。



他表示，如果美國執意採取對華單邊貿易措施，必將對自身經濟發展和本國人民的福祉產生嚴重影響。希望美方多聽一聽業界的呼聲，摒棄錯誤的做法，通過平等對話與合作解決問題。



世界上最大的兩個經濟體中國和美國已經同意重啟貿易談判，這場貿易爭端給金融市場帶來了壓力，並損害了全球經濟。高峰表示，中方堅決反對單邊加征關稅升級貿易摩擦的貿易霸淩主義，希望美方及早停止錯誤做法，避免雙方企業和消費者遭受更大的損失。



美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）告訴國會，他將在這兩天與中國國務院副總理兼中方貿易談判的首席代表劉鶴通電話，然後將在大阪G20峰會上，同美國財長努欽（Steven Mnuchin）一道同劉鶴會晤。