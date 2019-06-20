維他奶料今年收入增速續放緩　無意拆細股份降入場費

維他奶國際（0345）公布去年全年業績，期內純利按年升19%至6.96億元，收入則增長16%至75.26億元。集團執行主席羅友禮表示，預計今年收入表現保持穩健，但增速會略為緩和，又指公司無意拆細股份。

料下半年增長下滑屬季節性因素

羅友禮出席記者會時指，根據過往經驗，下半年集團於內地表現往往遜於上半年，相信去年下半年增幅下滑，亦是季節性因素導致。集團行政總裁陸博濤（Roberto Guidetti）補充指，去年下半年增長雖放緩，但仍合乎管理層預期。

陸博濤亦指，集團內地業務採用的黃豆均為當地採購，故若中國停止購入美國農產品將受直接影響，將會密切留意，但現時成本仍然可控。

維他奶執行主席羅友禮指，股價有上有落十分正常，希望專注業務發展，無意拆細股份。（文顥宗攝）

稱無意拆細股份

隨着近年股價攀升，現時維他奶每手入場費高達8.5萬元。問及會否拆細股份以方便散戶買賣，羅友禮回應指，股價有上有落十分正常，希望專注業務發展，無意拆細股份。

去年維他奶內地收入增長25%至46.28億元，惟期內人民幣大幅貶值，為內地業務帶來壓力。集團首席財務總監劉健成指出，由於公司於內地的原材料成本及銷售收入均以人民幣結算，相信有一定對沖作用，可減低匯率波動的影響。

目前集團於內地收入佔整體超過6成，被問及會否改以人民幣為財務報表報告貨幣時，劉健成坦言，管理層確有討論過此議題，但現時集團於本港資產仍佔逾半，除非未來內地資產比例進一步提升至75%，否則保留港元為報告貨幣是合適之舉。