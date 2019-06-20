當做人民幣替代品　金融界狂沽南非蘭特

新興市場不時都會波動，但個別市場的債券、貨幣大升大跌，一般投資者很難跟得貼。最近南非蘭特取代土耳其里拉和阿根廷披索，成為金融界重點沽空的新興市場貨幣，原因竟與人民幣有關。

早於2013年，摩根士丹利經濟學家就將南非、巴西、土耳其、印度和印尼列為「脆弱五國」，之後南非進行經濟改革，但情況未能樂觀。

首季經濟萎縮3.2% 失業率達27%

《路透社》報道，該國失業率達到15年最高的27%，今年首季經濟萎縮3.2%，是10年最大幅度萎縮。

目前穆迪給予南非的主權債信用評級是「Baa3」，只差一步就跌落垃圾級。牛津經濟研究院經濟學家Evghenia Sleptsova指出，南非在最可能出現債務危機的新興國家清單之中，排名僅次於土耳其和阿根廷。

中國是南非最大貿易夥伴

報道又引述美銀美林策略師David Hauner推測，南非蘭特已經成為沽空最勁的新興市場貨幣。他表示：「最近南非一些負面因素匯聚在一起。」

原來最大的原因，是市場將南非蘭特視為人民幣的替代品。David Hauner解釋：「這是有理因的，因為中國是南非的最大貿易夥伴。」

南非所在的時區，可以讓亞洲、歐洲和美洲都可以交易，亦是南非蘭特獨特之處。

南非蘭特2月至今已經貶值20%，不少投資者正在拋售或沽空。（路透社）

若被評垃圾級 基金將沽出蘭特

如果評級機構將某國的主權債務信用評級降至垃圾級，大型基金公司就會將該國債券從全球固定收益指數中剔除，迫使基金沽出該國債券，令該國借貸成本上升。

外國人持有近40%南非蘭特，比例較1年前下降3個百份點。而2月至今該貨幣已貶值20%。

安本標準投資管理（Aberdeen Standard Investments）新興市場主權債部門主管Edwin Gutierrez不諱言，他已經減持南非債和蘭特一段時間。

最新經濟萎縮情況，似乎加強了金融界的觀點。美銀美林最新頭寸調查，將南非蘭特視為被沽空最嚴重的新興市場貨幣，就算土耳其里拉和阿根廷披索，都比蘭特的好倉多。