東南亞垃圾污染嚴重　日本政府助垃圾發電企業拓商機

近年海洋問題備受關注，膠袋、塑膠粒以及其他垃圾，令海洋動物受影響。而部份地方堆積的垃圾山，亦嚴重破壞環境，流出的廢水亦會污染附近土地。日本政府正協定企業，將垃圾發電技術推廣到東南亞。

大阪舞洲工場 垃圾發電成旅遊景點

日本有不少小型垃圾焚化爐，就在民居旁邊，而大阪舞洲工場更打破一般人覺得垃圾發電廠冷冰冰的形象，變成名著名旅遊景點。

一齊看看舞洲工場的設備↓

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日本擁380個垃圾發電廠 空氣淨化佳

據日本環境省統計，該國約有380個垃圾焚化發電設施，佔日本焚化爐超過三成。這些焚化爐擁有良好的空氣淨化設施，因此日本人都習慣有垃圾焚化爐在城市附近。

至於東南亞，由於垃圾分類回收、處理等多個流程均未做得好，因此主要用堆填方式處理所有垃圾，部份堆填場的垃圾跌到海中，污染海洋。

中國銷售設備 日本銷售整套設備及服務

《日本經濟新聞》報道，整個東盟只有約10個垃圾發電設備，是龐大的市場。據國際金融公司（IFC）統計，2013年全球垃圾處理發電市場規模為74億美元，到了2022年有望擴大至800億美元。中國企業主要是銷售設備，而日本企業則提供整套垃圾處理制度、人才培訓及回收再利用的技術和經驗。

日本政府已經在2019年度預算之中，撥出20億日圓，支援日本企業在投標前進行實地調查，及研發東南亞適用的設備。

據了解，有意到東南亞投標的公司包括日立造船、JFE Engineering和三菱重工等。

日本廢物處理與回收做得很好，人們自小培養分類回收與處理的習慣，例如橫檳市就有組織小學生參觀的活動。（網上圖片）

包括空氣污染、地下水、垃圾處理等方案

報道指，日本政府已經向菲律賓推銷防止有害物質溢出到大氣的管理技術，有意在達沃（Davao）、奎松（Quezon）和宿霧（Cebu）率先引入。

此外垃圾還造成地下水污染的問題。日本環境省將與日立造船合作，在越南河內提供完整的上下水道方案。

而印尼則有堆填垃圾污染海洋的問題，日本政府則與日本國際協力機構（JICA）合作，調查當地的垃圾總量和種類，並會聯合多間企業，在西爪哇省提供垃圾處理、發電的城市設計方案。