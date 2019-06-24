【一帶一路】日本區內基建投資額　是中國的接近1.5倍

由中國倡議的一帶一路，主要是在東南亞、南亞、非洲以至歐洲投資，當中主要的是基建投資。不過有調查指出，日本才是區內六大主要經濟體的「投資之王」。

六大經濟體日本投資額達3670億美元

《彭博》引述惠譽旗下的Fitch Solutions數據報道，「一帶一路」沿線六大主要經濟體印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南，日本投資額達3,670億美元，約是中國2,550億美元的143.9%。

中日爭奪項目 日本多拿30個

數據顯示東南亞有強勁的基建需求，日本顯然最受惠。亞洲開發銀行估計，從2016至2030年，東南亞每年需要2,100億美元的基建投資，以推動經濟增長。

在中日爭奪的基建項目之中，日本奪得240個，中國則拿下210個，同樣是日本領先。

日本主要投資越南 中國較分散

近年經濟快速增長的越南，是日本主要建基投資地點，預定項目價值2,090億美元，佔日本六大經濟體投資超過一半。當中包括貫通河內與胡志明市的高速公路，合約價值達587億美元。

而中國方面，最大投資地是印尼，金額為930億美元，佔中國在六大經濟體投資額的36%。中資在印尼最主要投資為卡揚河水力發電廠，價值為178億美元。