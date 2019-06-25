華為被美國限制 　華為：對5G業務影響不大

華為5G產品線總裁楊超斌在《新浪》訪問時表示，雖然美國對華為進行限制。但華為就供應商策略上一直堅持「多供應商策略」。即使一個元器件，都會考慮來自於不同的供應商及國家。所以就發展華為5G技術來說，並沒有什麼影響。

另外，今年華為的5G研發投入金額為100億元人民幣，主要用於研發人員的人力成本支出、大量的儀器設備及做產品的開發，涵蓋華為的晶片開發和投入。

華為早前已表示，華為參與西班牙5G網絡建設不會受到美國禁令的影響。（視覺中國）

華為暫獲46份5G商用合同

楊超斌續稱，華為暫時獲得的46份5G商用合同，其中有26份合同來自於歐洲，10多份來自於中東。公司更加與南非簽了一個5G商用合同，是非洲唯一的一個5G商用網絡，現在已經開始開展有關建設。其次主要是來自亞太區，像南韓。

明年5G產品價格或降低

他又指，消費者購買5G手機去體驗5G網絡速度的心態將會被廠商視為驅動用戶換機的下一個動力，也成為各家獲得增量用戶的來源。他相信，隨着5G在商業上廣泛地使用，5G產品肯定會從旗艦機拓展到中端或者低端機型。預計明年，很有可能終端價格降到2000至3000人民幣。

此外在上海舉行的第25屆GTIWorkshop上，華為發言人預期在未來3年，5G用戶數目可達到5億。