穆迪：銀行戶口撤銷最低結餘服務費屬負面　或致評級降低

自上周起，先後有5間中大型銀行宣布從8月起，取消部份存戶的最低結餘收費。雖然得到金管局肯定，以及不少市民掌聲，但是信貸評級機構卻另有看法‧穆迪指出，本港相繼有大型銀行取消戶口最低結餘服務費，可能會導致銀行的收入及利潤降低，對其評級有負面影響。

對於滙豐銀行及中銀香港 （ 2388 ）等銀行先後取消有關收費，穆迪估計是基於是虛擬銀行即將開業所致。該行稱，虛擬銀行的首要任務為爭取客戶存款、確保資金來源，它們主攻小額存款，並預料虛擬銀行將於下半年開業。該行形容，大型傳統銀行撤銷最低結餘收費是先發制人的一步，有助避免存款基礎受損，另外此舉亦符合監管當局達到普惠金融的政策目標。

穆迪：將有更多銀行取消低額存戶收費

穆迪表示，目前滙豐及中銀香港是香港第一及第二大的銀行，市佔率分別是30%及14%。該行認為，將有更多銀行跟隨大行取消低額存戶收費，從而影響香港整體銀行業。該行預計，撤銷收費不會對滙豐造成太大衝擊，料滙豐香港區的盈利只會減少最多1%，因其香港零售客戶的基礎橫跨亞太各區。

穆迪亦指出，虛擬銀行開業將帶來激烈競爭，預料除了上述服務費方面受到影響外，外匯兌換及匯款等服務費亦會受壓。不過，在其他服務如信用卡、股票交易、基金及保險銷售等方面，傳統銀行仍會保持盈利。