【涉嫌舞弊】前招股審查組高層遭廉署拘捕　港交所︰高度重視

證監會與廉政公署較早前採取聯合行動，搜查兩間保薦人公司的辦事處，並拘捕了一名前港交所招股審查組高層。港交所（0388）晚上發新聞稿指，獲悉廉署正對一名涉嫌舞弊的前僱員進行調查，相關舞弊行為據稱發生在其任職香港交易所期間。

港交所又指，廉署沒有對香港交易所或香港交易所的其他員工進行調查。由於履行相關監管及法定責任，目前不能就正在進行的調查發表進一步評論。

港交所重申，各項業務均保持最高標準的誠信及專業操守，會高度重視此事，並將確保事件得到徹查，並正全力協助廉署及證監會進行有關調查。

消息指共2男1女被捕

廉署於新聞稿中表示，是次行動中拘捕了香港交易及結算所有限公司(港交所)上市部首次公開招股審查組一名前聯席主管及兩名與他相關的人士，懷疑他們在該兩間上市公司的上市申請審批過程中涉及貪污及公職人員行為失當。

有消息指，該前聯席主管為楊金隆，涉及2018年上市的新股審批。《彭博》上月中已引述兩名知情人士指出，據港交所內部備忘顯示，IPO審批小組聯席主管楊金隆，因家庭原因辭職。港交所當時回覆《香港01》查詢時指﹕「我們不評論個別員工事宜」。

今次行動，出動了80名廉署人員及20張搜查令。共有2男1女被捕，消息指，各人現已獲准保釋。