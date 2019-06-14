李小加﹕制度再完美亦難杜絕蛀蟲　會亳不猶豫去除

日前有報道指出，香港交易所（0388）上市科前高層涉貪，自製「綠色通道」批不合格公司上市。對於有關報道，行政總裁李小加指出，拒絕就個別事件及員工作出評論，又注意到市場上有不少猜測，有待時間證明是陪為事實，並重申對香港上市發行制度充滿信心，強調制度標準清晰﹑市場主導及以披露為主，權力亦受制衡，明言「沒有一個人能夠作主讓一個公司上市」。

不過李小加亦承認制度再完美亦無法完全杜絕蛀蟲﹑爛蘋果，可是只要有發現便會亳不猶豫﹑乾乾淨淨地去除，並且對現行制度自我糾錯能力有信心，又指出港交所一直檢視﹑加強內部控制﹑風險管理機制。

至於有報道指出，阿里巴巴已透過機密存檔方式，向港交所遞交第二上市申請。李小加拒絕確認有關消息，亦拒絕評論個別公司。

對近期社會事件發展心情不輕鬆

被問及以第二上市形式掛牌的中概股，是否可獲納入港股通時，他指出港股通有既定規則，每類公司何時納入，以及納入的條件及形式等，則有待兩地交易所溝通。他重申有關股股不同權形式納入港股通的時間表仍是今年中，並無變化。

在談及有公司押後上市時，會以平常心應對，上市公司會按市場環境自行選擇。

就有關近日備受香港社會的《逃犯條例》修訂，他指出作為港交所行政總裁，不方便作出評論，但心情並不輕鬆。他以個人身份回應，認為爭議顯示港人對管治及信心出現危機。