內媒﹕美國債務續上揚　或今年佔GDP比重達350%

儘管許多樂觀的經濟學家和金融評論人士淡化美國經濟衰退的風險，但實際情況是，未來一年美國經濟陷入衰退概率升至64%。

《每日經濟新聞》報道，由於債務的增加快於美國的經濟增速，美國債務佔GDP的比例已從上世紀80年代初的略高於150%，飆升至今年來的約350%。更高的債務已成為美國人無法承受類似2008年金融危機前那樣高利率的原因。

危險的經濟泡沫往往在低利率時期形成，而在利率上升時期破滅，這就是通常導致衰退的原因。

在過去十年的低利率時期（不僅是在美國， 在全球範圍內亦然），全球債務已經在全球範圍內形成，這當中包括新加坡、加拿大、澳大利亞、新西蘭、歐洲等地區的房地產市場、藝術市場、美股、 美國汽車貸款、科技初創企業、頁岩能源、全球建築、美國商業房地產、美國餐飲業、美國醫療保健和美國房地產市場再次出現泡沫。

有意見認為，美國經濟警報已拉響。（新華社）

迅速逼近的衰退給極度膨脹的美股帶來了嚴重的風險，自2009年低點以來，美國股市已經翻了一番。由於美聯儲的量化寬鬆和加息周期，美股正在經歷一場不可持續的泡沫。

分析認為，美國經濟陷入衰退，聯儲局大幅加息並不是必要條件；此外，利率很可能已經上升到使美國脆弱的經濟陷入衰退所必需的水準，各項美國經濟資料迅速疲軟就證明了這一點。