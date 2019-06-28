比特幣走勢猶如過山車　跌破1.1萬美元　國際機構發預警

比特幣交易平台Bitstamp數據顯示，昨夜比特幣回落至11,000美元下方，最低觸及10,803.71美元，日內當前下跌1,800美元或14.20%，6月26日曾走高至13,880美元。

比特幣本周一度飆漲39%，至13880美元，創2018年1月以來最高水平。比特幣的波動率接近2018年初泡沫破滅時的最高水平。

不過，有分析指出，雖然有人認為近期的比特幣價格大漲可能是Facebook發行加密貨幣Libra導致的，但根據最新的一項分析顯示，比特幣價格激增的真正原因可能是機構投資者入局、以及市場基本面正在變得越來越成熟。E投睿高級市場分析師馬蒂·格林斯潘（Mati Greenspan）最近在推特上發佈了一份數據分析，結果顯示很多熟悉加密市場的交易者參與率正在大幅增加，包括Tether、美元、歐元、日元、人民幣和英鎊在內的傳統貨幣資金都在流入比特幣。

比特幣的投機性質更明顯。（視覺中國）

對此，經濟學家亞歷克斯·克魯格（Alex Kruger）發佈評論稱，對比特幣來說，價格崩盤是一種特色，不是缺陷。要麼就學會怎樣利用崩盤交易；要麼就做長線持有者，這是理想的風險管理形式。

中國內地中央財經大學教授、金融法研究所所長黃震認為，目前比特幣價格貌似漲得很厲害，但原來暴漲暴跌的教訓猶在，下一波暴漲之後也可能會跌得很厲害。加密數字貨幣的風險提示值得普通投資者高度重視和認真對待。

值得關注的是，6月27日，國際金融穩定委員會主席德爾·K·誇爾斯（Randal K. Quarles）在致各國元首和政府首腦（將出席6月28日、29日的日本大阪G20峰會）的一封信中聲明，加密貨幣的廣泛使用，需要監管機構的「密切審查」。

Quarles在信中並未直接提到Facebook穩定幣Libra的名字，但他警告稱，將新型加密資產更廣泛地用於零售支付目的，需要當局進行密切審查，以確保它們受到高標準的監管。雖然加密資產目前不會對全球金融穩定構成風險，但如果加密資產超出監管機構的權限範圍或缺乏國際標準，可能會出現缺口。