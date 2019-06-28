美國兩個數據釋放重要信號　調查﹕四成人料未來12個月陷衰退

美國商務部於當地時間周四（27日）報告稱，美國第一季度實際GDP年化季率終值增長3.1%，預期增長3.1%，此前修正值為3.1%，初值為長3.2%。

美國商務部的另一份數據表明，美國第一季度消費者支出修正後低於初值，因服務支出下修，不過商業投資高於初值，整體經濟增長仍然保持着3.1%的步伐。

與此同時，美國勞工部在同日亦公布，截至6月22日的一周，初請失業金的人數增加了1萬人，經季節因素調整後為22.7萬人，不僅躍升至兩個月來的最高水平，還高於預期的22萬人。不過，統計顯示，美國初請失業金人數仍保持在極低的水平，幾乎沒有跡象顯示出美國的就業市場在惡化。

但是，市場上對於美國經濟即將衰退的預期不斷響起。

美國理財網站Bankrate最新調查顯示，接近40%的美國人認為，美國經濟衰退已經到來或將在未來12個月內開始。受訪者表示，雖然美國（一季度）GDP增速仍有3.1%，勞動力市場強勁，美股牛市已經超過10年，但是許多美國人過得並不好，大部分都是「月光族」，工資增長停滯。

調查還顯示，許多美國人的應急存款達6個月或以上工資的美國人只有10%。這非常令人擔憂，上次美國經濟衰退時，有700萬美國人失業時間超過6個月。

國際貨幣基金組織（IMF）早前警告說，不斷升級的貿易戰可能會削弱美國經濟。IMF在對美國經濟的年度評估中表示，預計美國經濟今年增長2.6%，高於4月預測的2.3%。