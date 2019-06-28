富衛購香港大都會人壽　將承保對方現存保單

電訊盈科（0008）主席李澤楷私人持有的富衛宣佈，與美國大都會人壽達成協議，收購香港大都會人壽。是次交易需獲得相關監管機構批准。雙方未有披露是次交易條款。

富衛指出，收購香港大都會人壽，將能進一步提升香港業務的市場佔有率及鞏固在港領先人壽保險公司的地位。在獲得相關監管機構批准完成收購後，富衛會繼續承保香港大都會人壽所有現存保單，並進行名稱及品牌更改，進一步壯大富衛品牌。

富衛稱會積極發展香港

富衛首席執行官黃清風（Huynh Thanh Phong）表示，收購香港大都會人壽有助促進富衛現有業務，又指出公司將繼續在這個重點市場積極投放資源拓展業務，期待香港大都會人壽代理人團隊及僱員的加入。

大都會人壽亞洲區戰略增長市場主管Rebecca Tadikonda指出，香港大都會人壽是一個優質的業務，一直以創新的產品及高水平的客戶服務為本。富衛具備進一步擴展此業務的良好條件及堅實決心，有信心在富衛的領導下將能為客戶、代理人團隊、員工及業務夥伴創造更大得益。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅指出，是次收購是一個極佳契機，讓公司進一步拓展業務，充分實踐公司創造保險新體驗的願景。未來香港團隊將專注於提供嶄新、切合需要及簡單易明的保障產品、便捷的投保及理賠服務，以及拓展多元分銷渠道。