大快活上年度加價4%太進取　CEO稱本年度會合理加價1至2%　

大快活（0052）去年初加價約3至4%，消費者對此加幅似乎「唔太接受」。行政總裁陳志成指出，加幅過高，造成市場反應不佳並減少銷售額，加上人工支出及租金支出上升，對業績帶來影響。集團經調低價格後，人均消費已由去年初的40元回落至38元，銷售額亦回復正常水平。他另指，今年加價增長會放緩，認為約1至2%是合理加幅。

集團去年同店銷售持平，陳志成表示，6月同店銷售額按年有正面增長，期望下半年有中單位數的升幅。另外，集團在現財政年度會積極在香港擴充店舖，計劃開11至12間分店。

他又指出今個財年約有三分一店舖需要續租，預料加幅較溫和，約為12%。至於內地方面，他稱店舖會集中在中國南部開業，包括大灣區。

羅開揚（圖右）指出，公司要增加新分店，目前仍欠缺800名員工。（張梓瑩攝）

員工獲加薪約5至6%

被問到同行今年加薪幅度僅為1%，集團執行主席羅開揚指，集團仍面臨人手不足問題，加上新開店舖須增聘人手，目前仍欠缺800名員工，又預計員工加薪幅度為5至6%。

問到有關集團接班計劃，羅開揚回應稱，兒子羅輝承加入董事局僅約一年時間，未來繼續培養人才及規劃接班大計。羅輝承亦稱，目前在集團負責管理特色餐廳，包括一葉小廚及一碗肉燥等，今個財年計劃開設3至5間分店。