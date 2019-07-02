羅兵咸﹕料今年香港IPO集資額達3000億元　破去年紀錄

羅兵咸永道預測，今年香港IPO市場總集資額有望達2,500億至3,000億港元，超越去年紀錄，港交所（0388）有望在全球IPO市場再度名列三甲，並可能蟬聯集資王。

該行指，目前有大約200家公司排隊中請IPO，如果全球資本市場在下半年保持穩定，估計全年總集資額有可能超過3,000億元。

9家海外企業在2019上半年於港交所掛牌上市，另外31家海外企業已提交上市中請。香港將繼續鞏固其作為亞洲地區最主要首次上市集資中心的角色。

創業板IPO集資額減少88%

綜觀2019上半年，香港總共有84家新股上市活動，募集資金總額達到698億港元，比去年同期上升35%。

主板的表現強勁，共錄得78宗IPO及694億港元集資額，比去年同期公司數量增加了42%，同時集資金額也增加了35%。

GEM板同期新上市的公司有6間，集資金額4億港元，比去年同期，GEM板新上市公司減少了88%，集資金額則減少88%。新上市的公司主要來自工業和零售，消費品和服務業。

內地上半年IPO集資額下跌35%

至於內地市場方面，2019年上半年A股IPO因應市場開革而繼續有所放緩，目前為止有64家IPO於三個主要板塊上市，按年升2%，集資總額604億人民幣，按年下降35%。

羅兵咸永道預計，2019年內地IPO市場將平穩適度發展，全年會有200宗IPO，集資金額將達1,800億人民幣。該行認為科創板的推出可促進中國資本市場的多元化，為具有不同上市需求的科技與創新中國企業提供另一個上市的選擇。