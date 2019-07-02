【佔中九子案】陳淑莊facebook透露已就定罪提上訴

立法會議員陳淑莊被指於2014年佔領運動期間時，與佔中發起人戴耀廷等多人呼籲他人上街及支援。經審訊後，陳被裁定「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」兩罪罪成。而法官考慮她腦內有腫瘤，之後需接受放射性治療，最終判她監禁8個月，但緩刑兩年。陳淑莊今(2日)透過社交媒體Facebook透露，已向法庭提出上訴申請。

陳淑莊就其兩項妨擾定罪提出上訴。（資料圖片）

+ 2

47歲的被告陳淑莊，於今年4月和另外8名被告被裁定多項控罪罪成。其中陳被裁定「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」2罪罪成。控罪指她於2014年9月27日響應戴耀廷的說話，叫人佔領金鐘及中環一帶。

惟她在裁決後發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤，須作緊急手術。而辯方在判刑前指，陳的腫瘤屬良性，惟接近腦幹而未能完全切除，仍需接受放射性治療三個月。法官考慮後，最終判她緩刑。

另8被告已提出上訴

另外8名被告分為戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）、朱耀明（75歲）、立法會議員邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（25歲）及鍾耀華（26歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲）；及前立法會議員李永達（63歲）。戴耀廷及陳健民被判即時入獄16月，邵及黃則入獄8月，其餘被告則判社會服務令或緩刑。8人已提出上訴。