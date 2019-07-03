內房新城控股插逾兩成　市值蒸發近150億　董事長據報涉風化案

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內房股今日有追捧，但新城發展控股（1030）下午3時許突然暴跌，收市報8.04元，大瀉23.9%，成交額高達17.17億元。同系的物業管理公司新城悅（1755）亦因而重挫，收報6.56元，下跌23.7%。兩公司市值單日分別蒸發149億元及17億元。市傳公司董事長涉及風化案。對於今日股價大跌，專家認為投資者無須心急沽貨，相信業務未受衝擊，股價及債價可重上高位。

涉嫌猥褻女童

據內媒《新民晚報》報道，事件發生在6月29日下午，猥褻女童地點為上海萬航渡路一間五星級酒店。報道指受害女童事後向位於江蘇母親打電話哭訴，母親隨即報警，疑犯即被採取強制措施。報道續指，嫌疑人是新城發展控股董事長王某，對外公布總資產達3,000多億元（人民幣‧下同）。公司年報顯示，董事長名為王振華。

《界面新聞》其後指，上海公安回覆表示案件屬實。該報道續稱，有女子周某帶同兩名分別9歲及12歲的女童，從江蘇帶去上海迪士尼玩，周某為兩女童母親的朋友。但其後王某涉嫌猥褻9歲女童，事後給予周某1萬元現金。

王振華身家達515億元

根據《彭博》資訊，王振華身家達到66億美元（約515億元），全球富豪排名第259位，中國富豪排名第28位。

對有關傳聞，《香港01》向公司查詢。新城控股回覆時未有正面回應內媒相關報道，僅表示會盡快發公告回應事件，未有進一步提供資料。 另外，公司亦向內媒指，目前掌握的情況與外界一樣，管理層正召開會議研究相關情況，又指出公司運轉正常。

野村、花旗均「中伏」 昨日及今日推介

新城發展控股4月底公布，首季盈利大減42.6%至2.07億元。

而投行野村昨日發表研究報告，指多間內房商6月銷售勝預期，推介名單內有新城發展控股。花旗則今日發表研究報告，推介的6間內房股包括了新城發展控股。事件可見基本因素還可估計，人為「風險」則無法預測。

林嘉麒﹕持貨者無須心急沽貨

對於今次事件，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，投資者無需過份悲觀。他建議已有貨的投資者可繼續持有新城控股股票，不用心急沽貨。他解釋，雖然今次事件可能會影響新城控股債券的價值，但相信公司仍然可以繼續營運，業務暫未受太大衝擊，料公司股價及債券價格亦可以重上高位。

據彭博終端機顯示，新城控股一筆2023年到期的債券價格今日亦急挫，於下午約3時消息傳出後，價格由日中高位99.732急挫至93.028，跌幅達6.43%。