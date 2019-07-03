內房新城發展董事長涉風化案　插逾兩成　即離任董事會主席並換帥

內房股今日有追捧，但新城發展控股（1030）下午3時許突然暴跌，收市報8.04元，大瀉23.9%，成交額高達17.17億元。同系的物業管理公司新城悅（1755）亦因而重挫，收報6.56元，下跌23.7%。兩公司市值單日分別蒸發149億元及17億元。市傳公司董事長涉及風化案。對於今日股價大跌，專家認為投資者無須心急沽貨，相信業務未受衝擊，股價及債價可重上高位。

涉嫌猥褻女童 被上海公安刑事拘留

據內媒《新民晚報》報道，事件發生在6月29日下午，猥褻女童地點為上海萬航渡路一間五星級酒店。報道指受害女童事後向位於江蘇母親打電話哭訴，母親隨即報警，疑犯即被採取強制措施。報道續指，嫌疑人是新城發展控股董事長王某，對外公布總資產達3,000多億元（人民幣‧下同）。公司年報顯示，董事長名為王振華。

《界面新聞》其後指，上海公安回覆表示案件屬實。該報道續稱，有女子周某帶同兩名分別9歲及12歲的女童，從江蘇帶去上海迪士尼玩，周某為兩女童母親的朋友。但其後王某涉嫌猥褻9歲女童，事後給予周某1萬元現金。

上海警方﹕犯罪嫌疑人王某某接受公安機關調查

至在晚上9時，上海市公安局普陀分局在微博發通報指，6月30日晚上10時許，普陀警方接獲一名王女士報警，稱其女兒被一名49歲的朋友周某某，從江蘇老家帶至上海並入住一間酒店，其後女兒在房間內遭到一男子猥褻。局方稱接報後高度重視案件，迅速開展相關工作。

而至7月1日下午，在警方工作下，犯罪嫌疑人王某某到公安機關接受調查，昨日晚上，犯罪嫌疑人周某某到公安機關自首。目前犯罪嫌疑人王某某、周某某因涉嫌猥褻兒童罪已被普陀警方刑事拘留，案件正在進一步調查中。

該通報未有透露犯罪嫌疑人身份，惟指出王某某為一名57歲的江蘇人，年齡及省藉均與王振華脗合。

上海普陀區警方於微博發通報，已犯罪嫌疑人王某某已被公安機關調查。（微博擷圖）

董事會決議王振華立即離任主席並換帥

新城發展旗下的A股公司新城控股（上海﹕601155），在晚上10時於上交所發公告，稱已接獲上海市公安局普陀分局通知，公司實際控制人及董事長王振華因個人原因被刑事拘留，並於今日召開董事會會議，以全票贊成通過第二屆董事會董事長的議案，並選出董事兼總裁王曉松為集團董事長。

集團於晚上約11時亦在港交所發公告，指出有關事件與集團經營無關，而集團經營保持正常。鑒於有關情況，董事會認為王振華目前無法履行其公司主席的職責，決定他將立即離任董事會主席一職，並由王曉松接任。集團將於適當時候根據上市規則的要求，作進一步公告，又提醒公司股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事。

集團於晚上發公告稱，董事會認為王振華目前無法履行其公司主席的職責，決定他將立即離任董事會主席一職。（港交所網站）

王振華身家達515億元

根據《彭博》資訊，王振華身家達到66億美元（約515億元），全球富豪排名第259位，中國富豪排名第28位。

對有關傳聞，《香港01》向公司查詢。新城控股回覆時未有正面回應內媒相關報道，僅表示會盡快發公告回應事件，未有進一步提供資料。 另外，公司亦向內媒指，目前掌握的情況與外界一樣，管理層正召開會議研究相關情況，又指出公司運轉正常。

野村、花旗均「中伏」 昨日及今日推介

新城發展控股4月底公布，首季盈利大減42.6%至2.07億元。

而投行野村昨日發表研究報告，指多間內房商6月銷售勝預期，推介名單內有新城發展控股。花旗則今日發表研究報告，推介的6間內房股包括了新城發展控股。事件可見基本因素還可估計，人為「風險」則無法預測。

林嘉麒﹕持貨者無須心急沽貨

對於今次事件，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，投資者無需過份悲觀。他建議已有貨的投資者可繼續持有新城控股股票，不用心急沽貨。他解釋，雖然今次事件可能會影響新城控股債券的價值，但相信公司仍然可以繼續營運，業務暫未受太大衝擊，料公司股價及債券價格亦可以重上高位。

據彭博終端機顯示，新城控股一筆2023年到期的債券價格今日亦急挫，於下午約3時消息傳出後，價格由日中高位99.732急挫至93.028，跌幅達6.43%。