新城發展主席涉嫌猥褻女童　公司漏夜換帥　惟系內股份早段續大瀉

內房新城發展﹙1030﹚主席王振華遭上海公安刑事拘留，雖然公司董事局昨日漏夜選出其兒子任新主席，惟難阻該股今日再跌。新城發展繼昨日瀉逾23%後，今日﹙4日﹚早段再跌15.9%，報6.76元，成交6.99億元；同系的物業管理股新城悅服務﹙1755﹚亦跌13.1%，報5.7元，成交8,450萬元。

新城發展旗下A股公司新城控股（上海﹕601155）亦跌停。至於新城控股發行﹑於內地掛牌的兩筆債券，分別為15新城01及18新城05，均跌13%。

兒子接任主席

新城發展昨晚近11時發通告指，公司在2019年7月3日接到上海市公安局普陀分局通知，知悉公司主席及執行董事王振華因個人原因被刑事拘留。公司董事會認為有關王振華之刑事拘留與集團之經營無關，且集團經營保持正常。

鑒於有關情況，董事會認為王振華目前無法履行其作為公司主席的職責，並已決定王振華將立即離任董事會主席一職。董事會已決議委任公司非執行董事王曉松為董事會主席，即時生效。王曉松為王振華的兒子。

涉嫌猥褻9歲女童

昨日大約下午3時，內媒報道，王振華涉嫌猥褻9歲女童，事後給予中介人「周某」1萬元現金。據報，猥褻女童地點為上海萬航渡路一間五星級酒店。報道指受害女童事後向位於江蘇母親打電話哭訴，母親隨即報警，疑犯即被採取強制措施。

至在晚上9時，上海市公安局普陀分局在微博發通報指，6月30日晚上10時許，普陀警方接獲一名王女士報警，稱其女兒被一名49歲的朋友周某某，從江蘇老家帶至上海並入住一間酒店，其後女兒在房間內遭到一男子猥褻。局方稱接報後高度重視案件，迅速開展相關工作。該通報未有透露犯罪嫌疑人身份，惟指出王某某為一名57歲的江蘇人，年齡及省藉均與王振華脗合。