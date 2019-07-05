新城發展遭列入負面觀察名單　標普︰倘爆負面進展　將降評級

新城發展﹙1030﹚前董事長王振華遭上海警方刑拘，據報涉嫌猥褻小童。雖然公司已急急「換帥」，由王振華兒子出任新舵手，但公司評級前景已受到影響。

標普全球評級稱，將新城發展「BB」的長期主體信用評級和該公司優先無抵押債券的「BB-」長期債項評級列入負面信用觀察名單，以反映該公司前董事長因個人刑事指控被上海警方刑拘的事件可能使公司聲譽受損，並使公司的運營和融資受到影響。此外，惠譽亦將新城發展及旗下的新城控股（上海﹕601155）的長期本外幣發行人「BB」評級列入負面觀察名單，反映新城發展前董事長王振華遭到拘留後，公司經營及財務風險面臨惡化風險。

截至下午2時05分，連跌兩日的新城發展，股價持續積弱，新報7.03元，下跌2.2%，成交額9.57億元；同系的新城悅服務﹙1755﹚跌5.9%，報5.36元，成交1.27億元。

標普︰事件令集團處於較大不確定性中

標普認為，有關指控的嚴重性以及突發更替公司領導層可能對新城發展的聲譽和品牌造成嚴重影響。這可能衝擊新城發展與業務夥伴和金融機構的關係。此外，投資者對該事件的反應在短期內可能影響公司的資本市場管道或其他融資活動。該事件會使集團在一段時期內處於較大不確定性之中。

標普又指，新城下屬主體在金融機構進行的股權質押存在一定潛在風險，但考慮到新城發展當前的流動性狀況，若被要求追加保證金，短期內該公司無力償付被強行平倉的可能性很低。如果標普認為該事件給投資者信心和業務運營造成明顯的負面影響，則可能下調該公司評級。更甚者，假如觀察到可觀的負面進展，包括銷售業績顯著弱化、核心管理人員流失、融資管道關閉、以及流動性收緊，那麼對新城發展評級的下調可能超過一個級別。

惠譽亦指，事件對新城系經營及財務表現，在短期內帶來負面影響，又指出公司聲譽受損後，其預售及增加土地儲備面臨大幅惡化。縱使目前公司至今未違約，惟融資渠道會受到影響。若經營及財務持續處於弱勢，對其信貸帶來打擊。