【新城董事長涉猥褻女童】王振華被揭擁居港權　相關公司近200間

內地房地產上市公司新城控股，董事長王振華涉嫌猥褻女童被上海警方刑事拘留。公司隨後發公告宣布變更董事長，由王振華兒子王曉松行使法定代表人職權。 有內地傳媒披露新城控股系的商業版圖，截至去年底總資產為3303.18億元（人民幣．下同），相關公司多達194間，包括在香港上市的新城發展（1030）及新城悅（1755），更稱王振華為中國籍，但已取得香港居留權，王曉松則是加拿大籍。

新城控股截至去年底總資產為3303.18億元，相關公司多達194間。（視覺中國）

據報道，王振華共擁有3間上市公司，除了在上交所上市的新城控股外，還有在港交所上市的新城發展控股及物業管理股新城悅。王振華於1993年籌資創辦「武進新城投資建設開發有限公司」，開始涉足房地產業，並於1996年起至今擔任新城控股董事長，以及於2012年至今擔任新城發展控股有限公司董事長兼執行董事、總裁。

報道引述「天眼查」數據顯示，與王振華相關的公司有194間，王振華擔任法定代表人的為56間，擔任股東的有9間，擔任高管則有185間，其中有3間是王振華100%控股。2018福布斯中國400富豪榜顯示，王振華排在第108位，財富達170.4億元；2019年胡潤全球房地產富豪榜中，王振華、王曉松父子亦以240億元財富排在第67位。

此外，報道提到涉嫌猥褻女童的王振華熱心公益，新城控股截至2018年底在社會公益事業投入超過3億元，甚至於2013年創辦關註青少年的公益品牌「七色光計劃」，分有兒童健康、環境保護、人道救助、文化工程、體育運動等7個項目。王振華亦身兼多個公職，是現任中華全國工商業聯合會房地產商會副會長及上海市工商聯（總商會）副會長，亦曾擔任上海市政協委員、江蘇省人大代表等。

（綜合報道）