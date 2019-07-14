【財經點睛】日本最貴地段　銀座地王百幾年只賣文具「好浪費」？

香港的黃金地段會用來做甚麼？開名店、辦公室、五星級酒店、會所，或者興建以上皆有的摩天商廈。不過在日本，最貴的地方百幾年來，都是賣被認為無法賺大錢的文具！

去年全國地價平均上升1.3% 連升4年

日本國稅廳發布了2019年公路沿線地價，以1月1日計算，全國約32萬個地點標準地價按年上升1.3%，連續4年上漲，且升幅是4年最高。

平成地王 每平方呎逾3500萬港元

地價最高的地方，是東京都中央區銀座5丁目的文具店鳩居堂前，地價連續34年全日本第一。該處地價達到每平方米4,560萬日圓，換算為每平方呎價格即約為4.9億日圓（約3,536萬港元）。

鳩居堂成為了平成時代的日本地王，約30年來由始至終都是第一，但這個尊貴地段卻一直只賣文具。

鳩居堂銀座本店早於1880年在現址開店，是當地著名的文具店。（東京中央區觀光資訊官方網站圖片）

1663年京都開業 1880年東京開店

不單止在這34年地王期間賣文具，原來這間位於中央通、鄰近銀座四丁目路口的店舖，已經賣了文具、線香超過100年。

鳩居堂早於1663年即寬文3年在京都開店，原本製造線香，後來引入書畫文具，在1800年代初期得到文人賴山陽等人指導，提高製筆技術，成為著名的文具店。

東京銀座店在1880年即是明治13年開業，自此139年來沒有搬過。除了文具，店舖還會出售明信片、扇子及其他擺設。

重視文化傳承 組商會推廣傳統工藝

大家去日本都會發現，不少貴重地段或著名景點旁邊，存在大量過百年歷史的老店，沒有用來興建摩天大廈賣名牌手袋真「浪費」。

其實這正是日本強調的文化傳承，各地的商家有意維持文化傳統，組成各種商店街和振興會，達到推廣日本文化旅遊的效果，因此在各地都會見到不少傳統老店。