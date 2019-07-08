中國信用卡債務大升　標普報告揭風險與隱憂

中國信用卡債務快速上升，標普全球評級發表《中國信用卡熱潮是否會重卡債危機舊轍？》報告，擔心在消費信貸領域，部份中國最激進的行業或會面臨較大損失。

現時信貸模型 未經歷消費下行檢驗

標普全球評級分析師俞靚表示：「我們認為，中國的銀行大舉進軍消費金融業務的同時，伴隨的風險亦正上升。中國的銀行或金融科技公司使用的信用評分和信貸行為模型，並未經歷消費下行周期的全面檢驗。」

新進入者或激進競爭 涉足高風險客戶

她續表示：「如今互聯網借貸帶來行業變化，也使得風險呈現新的特徵。我們預計，無抵押消費貸款領域的小型機構和新進入者，可能會激進參與競爭，進一步涉足風險更高的客戶群體。」

中國信用卡發展較遲，過去6年包括現金貸款的信用卡債務增長超過6倍。標普預計未來兩年，無抵押消費貸款將以每年20%的速度增長，較過往超過20%的增速略為下降。

標普全球評級認為，無抵押消費貸款領域的小型機構和新進入者，可能會激進參與競爭，進一步涉足風險更高的客戶群體。（中新社）

目前環境與香港、韓國、台灣歷史相似

標普表示，2002年香港、2003年韓國以及2006年台灣，都曾經歷過這種高增速，這些地區的信用卡熱潮最終都以壞結局收場。而中國目前的信用卡貸款增長熱潮，與這幾個地方的經歷有相似之處，包括1.企業貸款需求減弱，促使銀行擴大零售貸款業務；2.寬鬆貨幣環境；3.市場競爭激烈，機構的風險偏好上升。

無抵押消費貸風險增 憂管理能力不足

中國的銀行與金融科技公司合作，也會增加部份銀行的消費信貸資產質素風險，特別是無抵押消費貸款業務經驗有限的銀行，或者該類信貸敞口快速擴大，但風險管理能力不足的銀行。

不過，標普表示有些因素可以緩解風險，例如中國信用卡貸款產品結構相對簡單，以及各項加強監管的政策等。同是，標普認為主要銀行正調整風險偏好。