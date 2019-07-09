歐洲正在失寵　主權投資者青睞中國及新興市場

資產管理公司景順（Invesco）調查顯示，由於經濟成長放緩且政治風險上升，使歐洲的吸引力減退，今年計劃增加新興市場投資配置的主權投資者，近三倍於擬增持歐洲資產的主權投資者。

路透社報道引述該調查稱，在主權財富基金和各國央行心目中，歐洲正在失寵；近三分之一的這類投資者2018年降低了他們對歐洲的資金配置，且近三分之一投資者打算2019年進一步減持。

景順歐洲、中東、非洲（EMEA）機構投資主管說，「歐洲許多債券的收益率已處於負值，相較於新興市場，歐洲增長預測也相對偏低，因此從投資角度來看，吸引力較低。而談到風險，大家關注點集中在歐元區政治面及英國退歐。」

報道稱，歐洲政局也影響投資者的決策。調查發現，英國退歐影響64%主權投資者的資產配置決定，歐元區內部政局則影響46%主權投資者的決定。受民粹主義運動以及歐洲央行和歐盟執委會將換帥影響，外界認為歐元區內部政局的不確定性更大。

此外，彭博對42名全球基金經理、策略師和交易員進行的季度調查得出的主要結論是，由於寬鬆的貨幣政策，新興市場貨幣、債券和股票都有望因追逐收益而上漲。印尼和俄羅斯的貨幣與債券，以及中國和巴西的股市，將是最佳選擇，而土耳其和阿根廷的證券市場則最不受青睞。