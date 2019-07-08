約翰遜「英國脫歐」說得狠　之後否認嚇唬歐盟

英國前外相約翰遜（Boris Johnson）在保守黨黨魁之位的爭奪戰中有明顯的優勢，然而他的惹火言論，可能會對其選情產生影響。他周日（7日）在Facebook直播中對歐盟領袖們說「牢牢看着我們的眼睛」，並要搞清楚一點是，如他擔任首相，無論是否達成協議，英國都會在10月31日脫歐。不過他之後似乎有意緩和外界的看法，堅稱自己不是在說要進行「無協議脫歐」。

他在一個於Facebook Live上直播的非官方husting（競選演講拉票活動）中表示：「我們在3月29日或多或少準備好了……我們可以做到以及在10月31日準備好」他說：「至關重要的是，我們真的準備好了。看牢我們的眼睛，以及好好想想，英國人真的打算在10月31日脫歐。」這令人覺得他是在準備帶領英國無協議脫歐。

這番表態會令布魯塞爾感到惱火，因為歐盟領袖們已多次說明，他們不會重談與現任首相文翠珊（Theresa May）達成的脫歐協議。然而約翰遜想通過表明「會在一旦歐盟拒絕讓步時『走人』」，確保可改變協議。

約翰遜上周六（6日）接受《星期日電訊報》的訪問，被問及他是否在就脫歐虛張聲勢時，約翰遜回答說：「不……坦白說。來吧，我們必須對此表現得更進取。」

他認為所有說不能接受無協議脫歐的人，他們真正的意思他們不想脫歐：「公平地說，我認為有人想脫歐但也對無協議脫歐感到擔心，但我想他們的恐懼是太過了。我真的這麼認為。」

（綜合報道）