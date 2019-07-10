美國樓市現衰退警報：與近三次衰退前的表現如出一轍

美國經濟學家埃蒙斯（William Emmons）指出，自二戰以來，每次美國經濟衰退之前，樓市都會率先出現異動，目前美國樓市的整體走勢與最近三次經濟衰退之前的表現如出一轍。

《第一財經》報道，今年6月以來市場對美聯儲降息預期升溫，美國的房地產市場再度火熱起來。根據美國房地產研究機構CoreLogic的資料，2018年4月之後美國房價指數停滯不前。



據美國房產交易諮詢平台Realtor的資料，2018年下半年開始，美國樓市出售房源大幅增加，但買家相對較少，大多都在觀望，導致了市場庫存急速上漲。不過2019年以來，伴隨著美國經濟增速預期下滑，美聯儲降息預期增加，部分此前觀望的投資者選擇了入場，使房市庫存的增速有所放緩。

最快在今年第四季出現衰退

根據Realtor的資料，2019年1月，該網站的待售房源比去年1月增加了6.4%，2月則為增加5.8%；而到了今年5月，比去年同期僅增加了2.9%，6月則為增加2.8%。該網站預計，最快到今年10月，待售房源將出現同比下跌的情況，這意味著美國樓市供不應求的情形將再次重現。



Realtor首席經濟學家哈勒（Danielle Hale）表示：“僅僅在18個月前，待售房源的數量還處於歷史最低水準，並引發了我們見過的最激烈的買家競爭。”現在類似的供不應求的情況似乎又將發生，哈勒稱：“如果照目前的趨勢發展下去，明年年初美國樓市庫存可能會接近歷史最低點。”



美國最近三次的衰退分別發生在上世紀90年代、21世紀初及2008年，歷史資料顯示，房貸利率在底部反轉一到兩年後，美國經濟就會陷入衰退。埃蒙斯由此推斷，美國經濟下次衰退的起點最早可能在今年第四季度。