中美貿易戰　這8個亞洲經濟體受惠

台灣資誠（PwC）發佈最新「全球經濟展望報告」指出，美中貿易戰後，有8個亞洲經濟體對美國出口大幅增長，成主要受惠者，若貿易戰持續，將有助於越南、韓國及台灣經濟增長。

《中央社》今日報道，指出受美中貿易戰影響，今年首季，美國從中國進口商品總額較去年同期下滑15%，但相對，美國從8個亞洲經濟體進口總額在第1季成長超過16%，包括孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、韓國、台灣、泰國和越南。

PwC UK經濟學家Mike Jakeman更具體點名，美中貿易衝突將為美國在亞洲的貿易夥伴帶來新的機會，如果貿易戰持續，將有助於越南、韓國及台灣經濟成長。

不過Mike Jakeman也提醒，美國的目標如果是要解決貿易失衡問題，祭出懲罰性關稅，衍生出「進口替代」（import substitution）現象，無助解決根本現象。舉例來說，今年首季美國對越南貿易逆差，擴大至135億美元，年增45%，只是讓越南變得比中國更具競爭力。

另一方面，Mike Jakeman示警，儘管部分亞洲國家可能因美中貿易戰受惠，但企業的價值鏈布局和投資多為全球跨境，不只限特定市場；因此，如果未來美國若對歐盟及日本採取更佳強硬的貿易政策，全球貿易量恐怕持續減少，產生更多的輸家，而非贏家。