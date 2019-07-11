香港航空股東爭拗傳已平息　最快本月引入新股東

香港航空的股東爭拗，或許已告一段落。據《Debtwire》引述港航股東之一的鍾國頌，指出股東間爭拗已平息，最快可以在本月或下月引入新一名策略投資者。

《Debtwire》報道，港航管理層在過去兩星期向部份債權人指出，股東爭拗已平息，相信有利公司潛在策略性投資者進行後續商討，並引述一名投資者指出，在商討過程中，已有投資者注入部份資金。而今次達到和談，亦包括間接持有港航31.14%股份的香港航空控股。

報道又引述其他投資者指出，由於港航動資金緊絀，要引入評價較高的股東，方可以說服債權人，公司有能力應付債項。另有投資者指出，港航管理層與債權人會面時，認為公司並無違役票面利率為7.125%的6.83億美元永續債的利息覆蓋契約，惟有待港航核數師證實。

若港航違反了利息覆蓋率為2.25倍要求，公司便要支付500個基點的遞增利率，及不可以提出豁免。

港航管理層指出，去年利息覆蓋率低於2.25倍，與飛機租賃由海南航南承擔，所以不應視為公司承擔債務能力的測試。

港航自去年底起，接連傳出負面消息，包括曾傳出公司財困，最終在今年1月時，成功償還一筆3,000萬美元債券。其後爆出股東間爭拗，鍾國頌一方表明要徹查港航的財務資料，雙方更對簿公堂。同時雙方亦宣稱在董事會內有代表，以及主席人選。

目前在港航的官方網頁，來自海南航空的侯偉，仍是主席。

雙方爭拗期間作為主要股東的Frontier Investment Partner（FIP），就是否已轉讓港航控股股份，出現「羅生門」事件。FIP宣稱並無轉讓作為港航股東的港航控股股份。

除了股東間發生爭拗外，港航亦發生機師離職等問題。