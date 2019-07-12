中國上半年人民幣計出口增長6.1%　與美貿易總值下降

撰文：佟岷
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中國官方公布的最新數據顯示，中國與美國2019上半年貿易總值下降9%，中國與歐盟及東盟貿易總值分別增長11.2%及10.5%。另外，中國上半年貿易順差1.23萬億元（人民幣‧下同），擴大41.6%。
中國海關總署今日（7月12日）發佈2019年上半年中國外貿進出口情況。上半年，中國對歐盟進出口總值為2.3萬億元，增長11.2%，佔中國外貿總值的15.7%；中國與東盟貿易總值為1.98萬億元，增長10.5%，佔13.5%。同期，中美貿易總值為1.75萬億元，下降9%，佔12%；中日貿易總值為1.03萬億元，增長1.7%，佔7%。
大豆進口量減少14.7%
數據顯示，原油和煤等大宗商品進口量增加，鐵礦砂、大豆進口量有所減少。上半年，中國進口原油2.45億噸，增加8.8%；煤炭1.54億噸，增加5.8%；天然氣4,692萬噸，增加11.6%。此外，進口鐵礦砂4.99億噸，減少5.9%；大豆3,827萬噸，減少14.7%。
2019年上半年中國外貿進出口總值14.67萬億元，比2018年同期增長3.9%。其中出口7.95萬億元，增長6.1%；進口6.72萬億元，增長1.4%；貿易順差1.23萬億元，擴大41.6%。