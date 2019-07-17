熱錢將湧入新興市場　泰國央行出台新政防範

《21世紀經濟報道》今日報道，雖然美國6月零售數據較好，市場對美聯儲降息7月降息得預期有所下降，但是中長期來看，美聯儲在2019年內一定會減息，減息25個基點的幾率則達到90%以上。

在此背景下，熱錢開始紛紛湧入新興市場。

摩根士丹利固定收益策略負責人近日發佈最新研究報告認為，當前新興市場貨幣走勢「落後」，但隨著市場越來越相信美國聯儲局減息將令美元指數回落，新興市場貨幣將出現一輪補漲行情。

一位華爾街對沖基金經理指出，無論是50個基點，還是25個基點，只要聯儲局啟動減息，熱錢湧入新興市場的浪潮就將迅速開展。

降低外資持泰銖及證券上限

不過報道稱，越來越多新興市場國家央行，就熱錢嚴陣以待。

近日，泰國央行出台新政，從7月22日起，將非居民泰銖賬戶（NRBA）和非居民泰銖證券賬戶（NRBS）的未結算餘額上限從每戶3億泰銖（約合972萬美元）降至2億泰銖（約合648萬美元）；與此同時，泰國央行還要求所有非居民持有的泰國債券均應申報最終受益人姓名。

在AMP Capital投資部負責人看來，泰國央行此舉無疑是通過限制海外機構證券投資規模，以及加強海外機構頭寸穿透式監管，對熱錢大舉進出泰國形成「威懾」。