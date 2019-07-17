Google遭中國滲透？　特朗普發推文﹕政府會加以檢視

美國總統特朗普周二（16日）表示，政府將對Alphabet 旗下的谷歌是否支持中國政府進行調查；數小時後該公司一名高管在參議院聽證會上駁斥了相關指控。

《路透》報道，特朗普重提PayPal共同創辦人暨創投投資者Peter Thiel提出的指控，稱谷歌可能被中國情報人員滲透了。特朗普在《Twitter》中表示，「他（Peter Thiel）這個人很棒、很了不起，比任何人都瞭解這個主題！特朗普政府將加以檢視！」

Thiel呼籲美國聯邦調查局(FBI)和中央情報局(CIA)調查谷歌與中國的關係，並指控該公司與中國軍方合作。

但谷歌在電子郵件中稱：「正如我們之前所說，我們並沒有與中國軍方合作。」在周二圍繞谷歌內容政策進行的參議院附屬委員會的聽證會上，穀歌的政府事務高管對共和黨參議員Josh Hawley稱，穀歌在中國的業務極少。

「從根本上來說，與其他任何一家大型科技公司相比，我們如今在中國的業務肯定是少之又少，」谷歌負責政府事務和公共政策的副總裁巴提亞(Karan Bhatia)稱。