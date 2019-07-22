【元朗黑夜】滙豐屯門及元朗員工若預期襲擊事件　可提早下班　

元朗區昨晚有大批身穿白衣人士，手持武器追打市民，網傳今日下午再有襲擊行動，下午兩時起元朗及屯門等多個大型商場內店舖相繼落閘。滙豐銀行亦向員工發電郵，表示因應新界區，特別是元朗和屯門的襲擊事件，建議員工可提早下班。

滙豐在電郵中指為確保員工安全，若員工預期襲擊事件或會在其上班的路程中發生，可以提早下班，並留在安全地方。

滙豐向《香港01》確認今午向員工發布有關的通知。發言人表示員工的安全是該行的首要考慮。

恒生：員工可因應情況彈性工作

恒生銀行（0011）則指，該行一向設有彈性工作安排，員工可因應情況，選擇於家中工作或到恒生其他辦公地點上班，公司今天已再向同事提示有關安排。而恒生位於元朗的兩間分行及屯門的兩間分行現已暫停營業。

渣打銀行表示，員工的安全是該行的首要考慮，公司已提醒員工應保持警惕，及提供了彈性工作安排予員工，以確保安全。如果員工預期在上下班路程中有阻礙，今日可以提早下班。

中銀香港（2388）表示，元朗4間分行和荃灣2間分行已提早暫停營業。

傳滙豐元朗及屯門區分行員工提早下班。（讀者提供）

信銀兩區分行暫停服務

另外，中信銀行（國際）宣佈，因應目前市面情况，屯門鄉事會路18-20號明偉大樓分行及元朗青山公路171A-171B號澤榮閣分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。而其他分行則照常營業。受影響客戶可到該行任何其他分行，或透過網上理財或電話理財處理一般銀行及理財事務。

華僑永亨銀行：元朗屯門分行下午三時起暫停服務

華僑永亨銀行宣布，其元朗分行及屯門分行自今日下午三時起需暫停服務直至另行通知，惟自動櫃員機服務不受影響。該行指客戶如需要銀行服務，可前往其他分行，或使用網上銀行服務。客戶如需協助，可致電3199-9188。

大新銀行宣布，其屯門分行及元朗青山道分行現已暫停服務，直至另行通告。客戶如需處理賬戶事宜，可考慮使用該行之電話銀行、網上理財及流動理財服務，或親臨其他分行。

工商銀行（亞洲）宣布，因應屯門及元朗區最新情況，及為了保障員工及客戶安全，該行的仁政街分行、元朗分行及教育路個人理財中心暫停服務直至另行通知。