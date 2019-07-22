【逃犯條例】林鄭：衝擊中聯辦觸一國兩制底線　元朗暴力令人震驚

昨日（21日）除了包圍及破壞中聯辦，亦有市民在元朗西鐵站被大批白衣人襲擊。特首林鄭月娥今日（22日）下午3時，與一眾司局長和警務處處長盧偉聰，在特首辦地下大堂會見傳媒。 對於為何昨日未有回應事件，林鄭月娥表示，要掌握事件方能交代；盧偉聰則稱，對於警方與犯罪份子有關聯，強調警方與黑社會勢不兩立。

【16:15】至於會否就元朗連串打人事件成立獨立調查委員會，陳智思認為，警方要調查因由，看事情發展才決定。

【16:08】葉劉淑儀稱，獨立調查委員會的權力不大，只可傳召證人給予口供，但對於白衣人打人、荃灣有爆炸品、疑有外部勢力介入等問題，都「查不到真相」，因這些問題涉及刑事，必須要由警察作出調查。她認為，對於整場風波的始末，政府雖然需要作出了解，但認為政府亦會深刻檢討。

至於警隊執法的問題，葉劉淑儀認為，警員近月來都疲於奔命，需要不斷在各個「環頭環尾」抽調警察，如近日也有O記警員抽調到示威現場。她認為昨晚元朗發生打人事件時，警隊或一時調配不到警員。她亦強調，市民未來應繼續信任警隊有其專業。

陳智思補充，警察是香港內唯一的執法機關，希望警察可繼續其工作，重申暴力不是解決方法，不應容許暴力，應譴責所有暴力。

【16:07】最後被問及風波發展至今，行會責任所在，有否需要總體辭職來組織合民意的行會，陳智思指，非官員守成員由特首委任，特首可於任何時間更換。他認為，非官守成員一向以輔助性質在各自範疇向特首提供意見，「大家關心，香港市民關心同我哋行會非官守成員一樣都係關心同一議題」，他希望盡快能處理爭拗，未來會繼續在各自範疇向特首提供意見。

【16:03】被問到鄕議局主席劉業強為何未有岀現？陳智思回應稱劉業強不在香港，但稱接觸了未有出席的成員，大家都同意需要關注事件。

【15:59】被問及昨天發生元朗打人事件，如何回復市民信心，陳智思認為始終要對警隊信心，他承認近月發生的事動搖市民對警隊的信心，盧偉聰已表示盡快拘捕傷人的兇徒，陳智思認為用行動證實警方有能力和中立，「唔會因為著咩麼顏色衫嘅T-shirt」而影響，有人違法就會拘捕。

【15:51】行會召集人陳智思發言亦先提及中聯辦被損毀事件，指塗污國徽行為絕不接受，不只影響香港，亦影響與國家的關係。至於元朗連串打人事件，他認為一連串絕非香港人應作的行為，指香港是公認安全的城市，但近月讓人看到社會矛盾，終以武力處理，令人痛心。他強烈譴責所有行為，希望警方捉到施暴人士。

林鄭與3名司長、保安局局長李家超及盧偉聰站在前排，其餘12名局長則排在後排。（張浩維攝）

【15:45】有記者不滿盧偉聰的回應，連續追問多個問題，包括警隊的人手問題；有警員與白衣人士交談，又沒有作出截查、拘捕；999報案電話為何可以無人接聽或向市民稱「驚就唔好出街」；如何可以令市民對警隊有信心等。盧偉聰解釋，當時警方的999熱線接獲數百個電話，警方有派人接聽，但不能接聽所有電話。對於其他問題，他僅稱，會回去理解及作出跟進。

記者再次問到，林鄭月娥在連月來，除了懂得譴責暴力人士外，還有甚麼是懂得做，而譴責又是否助長了下一次的暴力。林鄭月娥表示，作為特首，每次有暴行發生，她都必須出來譴責，認為只要有一次沒有出來譴責，社會就會得到一個信息，以為暴力無問題。她重申，未來政府的施政會更貼近民心、民情、民意，又指政府在以往一個多月來每次作出反思，未來都會落實執行。

記者不滿林鄭月娥的回應，連番追問，包括問到為何在七一衝擊立法會後，她可以在凌晨4時出來譴責，但昨晚又未有出來回應元朗事件，質問「是否今早才看見？」、「你今早4點做緊咩？」林鄭月娥及其他官員隨後離開，沒有回應其他問題，包括「特首辭職未？」

【15:42】對於有記者問到昨晚是否一場警黑勾結的「大龍鳳」，林鄭月娥本不欲回答，後稱以為自己在之前的講話中已回應到記者的問題。她補充，政府不會容忍暴力，就當然不會將執法人員、施暴者放在一起，她認為一些指控她本人及特區政府勾結暴力分子的指控，是完全無根據，亦會弱化政府的管治，政府的管治團隊希望可以把香港的未來做得更好，如果合理化了暴力，只會滋長暴力，這是社會不願見到的。

盧偉聰就稱，完全不同意警隊與施暴者有關係的指控，稱警隊與黑社會是勢不兩立，警隊會檢討在處理昨晚元朗事件時，「是否人手不足、慢了」，但強調社會不可污衊警隊，希望市民能夠相信警隊，會將違法者繩之於法。他又指，昨晚警隊全晚在照顧港島的示威活動，希望大家明白，所有指控是出於對警隊無信心，警隊未來會「做出來畀大家睇，我地會追究到底」。

【15:39】就元朗的打人事件，有記者質疑警方的處理手法和官員昨天的去向如何，林鄭指，昨日下午起已經與部分司局長留意事態，已先後出兩份聲明，包括元朗事件，她希望掌握更多事實，從處長口中知道昨天發生何事，包括人員調配安排等，才可回答記者提問。

盧偉聰此時正準備補充發言，惟遭記者發炮追問林鄭而被阻止，林鄭只好再踏前回應，指自己並非逃避，希望掌握更多事實才交代，最後仍有記者不滿林鄭未正面回答提問，向林鄭怒斥「講人話吖唔該你」。

【15:25】被問及警方將來在元朗、屯門等地部署。盧偉聰指，由6月9日至今，人手拉緊，指市民若有事，仍可致電999。

【15:22】被問及特區政府還有否能力管治香港，林鄭月娥表示，盧偉聰會作出部署拘捕，香港是安全城市，「司局長一齊企係到係展示自己嘅努力」，會找出民怨根源。

至於為何記者會先交代中聯辦被損毀後，才談及元朗事件，她表示希望公眾不要這麼大焦慮，解釋「香港的治安好緊要，香港作為商業金融中心是好緊要，香港市民日常生活受到保障好緊要，但我相信每一位市民都認同，香港能夠繼續成功落實『一國兩制』亦非常緊要重要，甚至至為重要」，所以有些激進人士污損國徽，已踐踏「一國兩制」中一國原則，對香港傷害非常大。

【15:20】警務處處長盧偉聰就稱，昨天在港島遊行的人士，有部分人在完成遊行後，違法向金鐘前進，癱瘓金鐘、上環、中環一帶交通，破壞汽車，又包圍中聯辦大樓，當警察開始清場，推進至上環時，示威者多次衝擊，期間有使用汽油彈、煙霧餅、以雨傘或手杖改裝的長矛、天拿水，大量波子等，事件中有4名警員受傷，亦有警署服務被迫暫停。

對於在元朗發生的暴力事件，他稱警方在昨晚10時45分接獲報案，指在港鐵站及附近地點有事件發生，警方在10時52分到場，發現大批人士手持武器，由於到場的是2名軍裝警員，在沒有足夠裝備，及警員人數不足下，2人要求增緩。他強調，在同一時間，元朗警隊派出多部衝鋒車，在元朗各區處理3宗打鬥、1宗火警，而新界北區部分警力到港島處理示威，所以當警方知悉元朗事件後，已立刻派人到元朗處理，警方在11時20分到達。他稱，對元朗事件感到非常難過，形容是無法無天行為，警方不會容忍，會盡快搜證。

【15:19】被問及會否將元朗連串打人事件定性「暴動」，林鄭重申，定性對日後檢控工作沒有意義，以免再引起焦慮和誤會，每一個案件應由警務處調查，然後再經律政司不受干擾研究及決定是否檢控。

【15:16】保安局局長李家超強調，暴力是十分危險，在昨晚元朗發生的事件亦有市民受害。他希望受傷的人盡快康復，稱已要求警務處盡快作出調查，一定會追究法律責任，不會姑息。

他又指，留意到近期在遊行後，就會有一批人士故意堵路，更有一批有嚴重暴力人士，把暴力不斷升級，現時已經使用腐蝕性液體、有毒粉末、汽油彈等作出抗爭。他重申，已不只一次提醒市民，很多時候遊行人士當中會夾雜了這些人，任何合理化、美化暴力的行為，都會鼓勵暴力。

【15:07】林鄭表示，強烈譴責部分激進示威者，惡意包圍衝擊中聯辦大樓，公然挑戰國家主權，觸碰「一國兩制」底線，傷害民族感情，令全城憤慨，政府將依法追究。她又提及，元朗發生「令人震驚」的暴力行為，政府會全力調查，依法追究，予以強烈譴責。

她又指出，香港是法治社會，不容暴力行為發生，批評施襲者目無法紀，肆意傷害鐵路乘客，「絕不容忍、絕不姑息」，要求盧偉聰將兇徙繩之於法，向受傷市民和記者致以深切慰問。

她認為暴力解決不到問題，只會助長更多暴力，最終受害的是社會和市民，呼籲社會各界市民維護法治，向暴力說不。

【15:01】林鄭與3名司長、保安局局長李家超及盧偉聰站在前排，其餘12名局長則排在後排。

林鄭自上周一沙田衝突後，前往大埔那打素醫院探望受傷警員及會見傳媒後，一周以來未有會見傳媒或出席公開活動。

行政會議成員亦會在林鄭之後會見記者後，安排較為罕有。