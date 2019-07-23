中國製造借道迂迴出口　越南將推新法加強查處

中美貿易戰，互相向對方產品加徵高額關稅，有中國商人為了避過關稅，竟然將中國製造產品貼上越南製造標籤。越南將會推出新法規，防止這種情況再出現。

中國電視換標籤 聲稱日本技術、越南製造

《日本經濟新聞》報道，事件起源於6月曝光的家電公司Asanzo問題。根據越南傳媒報道，該公司進口接近完成品的中國製造電器，包括電視，在越南工廠進行簡單組裝之後，就宣稱是「日本技術、越南製造」，在越南銷售。

據報道，工廠工人最主要工作，是將原本貼在電視上的中國製造標籤，換成越南製造標籤，之後簡單組裝，例如為電視安裝支架，就變成身為越南製造。

越南國家統計局局長阮碧林（Nguyen Bich Lam）表示，Asanzo事件反映該國在相關規定方面並不清晰，認為中國製造產品經濟簡單加工扮越南製造，在越南市場出售的情況，已經成為常態。

規定越南製造標籤 零件在越南生產的比例

越南政府多個部委最近開始，擬定防止原產國偽造的法令，將規定產品在越南採購與組裝零件的比例，如有違反將會有懲罰。

雖然越南已有違規標籤的法規，但相關指引並不清晰，因此無法在今次事件很好地運用。

新規定會參考國際做法，如向自由貿易協定（FTA）夥伴國家出口產品，必定要提供本國生產的原產地證明，而產品價值之中，要有一半以上為越南國內製造。