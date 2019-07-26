全球銀行櫃員機首次減少　中國勁減6.8%

有調查指，2018年全球銀行櫃員機按年減少1%，是有調查以來首次減少。無現金消費快速發展的中國，按年減少幅度更達到6.8%。

《日本經濟新聞》引述英國調查公司Retail Banking Research的統計，2018年底全球共有324萬部櫃員機，按年減少1%，是有調查以來首次減少。

中國有69萬部 美國有43.5萬部

中國是全球設置最多櫃員機的國家，2018年底有69萬部，按年減少6.8%。第二多的美國有43.5萬部，按年亦減少0.9%。

Retail Banking Research指出，中國無現金結算迅速普及，使得櫃員機數目銳減。

近年中國流行QRCode掃碼支付，很多人不帶現金出街，櫃員機的需求也因而減少。

而在太平洋彼岸，美國銀行削減分行數目，連帶櫃員機數量亦減少。印度是全球第三多櫃員機的地方，近兩年開始引入無現金支付方式，櫃員機增幅亦放緩。

日本部份櫃員機網絡互通 冀減少數目

櫃員機第四多的日本，2018年底有20.23萬部，按年微減0.2%。日本便利店一般都設有櫃員機，現時數量或已見頂。

現時日本幾大銀行的櫃員機並不共通，不過三菱UFJ銀行和三井住友銀行7月初宣布，由9月起部份櫃員機互通。經過整合之後，預計可以裁撤600至700部櫃員機，降低營運成本。

銀行分行也在減少 幅度料近3%

除了櫃員機，銀行分行亦正在減少，經濟合作與發展組織（OECD）在2017年的數字顯示，除沒有資料的英國外，35個國家的銀行分行共減少2.8%。2018年有30國已公布數據，這些國家的銀行分行按年減少2.6%。