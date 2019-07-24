歐陽伯權：港鐵股價升非任內目標　上任前已知多問題要處理

港鐵（0066）主席歐陽伯權7月上任後首度會見傳媒，大談對港鐵的願景，又指參與港鐵的目標不是要幫「股價升幾多」，而要在公司企業管治和文化上打好基礎。他笑言公布接任當日，有醫生朋友說可幫他「照一照個腦」，明言知道港鐵有很多問題要處理。但身為香港人，以港鐵為香港的驕傲，如果能夠分享過往的管理經驗，他願意嘗試。

歐陽伯權指，對能加入港鐵的大家庭感到引以為榮，認為港鐵相對其他城市的鐵路系統，「服務真係唔錯」，但不代表不可繼續提升，包括會研究以AI助同事做得更好和更準確，為港鐵「行多一步」，又提到香港市民要求已變得不簡單，公司要「更貼地」，隨著鐵路系統大幅擴大，乘客站內逗留時間延長，希望藉增設洗手間或育嬰室等，令市民有舒服旅程。

他說，自己亦是港鐵乘客之一，「由細坐到大」，感受到前線的盡心盡力，而港鐵每日處理600萬人次乘客，每日開出8,000班次列車，列車準時率達99.9%，相信其他城市亦沒有這數字，港鐵內部對此感引以為榮。

在金融機構有豐富管理經驗的歐陽伯權指，從過往工作40年學到，任何公司最重要的資源是員工，如公司沒有盡心盡力和有新思想的好同事，就不能長足發展，認為未來要繼續有新血注入，帶動發展動力。

港鐵將以香港為根 股價不是KPI

港鐵近日公布盈警除涉及沙中線紅磡站工程問題，撥備亦涉及英國業務，歐陽伯權指，港鐵的安全性和以香港為根是他任內首要任務，而港鐵在歐洲、中國、澳洲都有業務發展，經過幾年試行，認為做得不錯，但香港仍會是港鐵的重點發展市場，不會因衝出香港而犧牲香港業務。但他指不代表外國業務會放慢，只是「後園唔乾淨」時，不要這麼快想擴張到世界各地。

歐陽伯權指，港鐵近日宣布盈警後，股價下跌，他不猜測是受盈警抑或大市下跌影響，惟作為管理層，希望給予市場訊息「we are in control」。上一任港鐵主席馬時亨曾指，高興任內港鐵股價穩步上升，但歐陽伯權則說，加入港鐵的目標不是要幫「股價升幾多」，一個好的領導人，要幫助公司在企業管治和企業文化上打好基礎，股價只是反映工作成績。

他又提到，成功的上市公司要有穩定性和可持續性，他希望可得到投資者的認同，讓投資者對公司將來及長遠增長有信心，並希望藉自己在金融業的經驗，「做一些功夫」。他又說，早知港鐵有很多問題要處理，包括近日發生的社會事件，相信董事會能夠合作商討難題，逐一解決，並會用良心做事，又形容如果自己盡了力嘗試也沒辦法，起碼「夜晚訓得著」。