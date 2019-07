歐陽伯權：港鐵盈警為一次性措施　公司財政穩健

港鐵(0066)早前發盈警,為沙中線紅磡站工程問題及英國業務撥備共24億元。港鐵主席歐陽伯權與傳媒茶聚時表示,發出盈警為一次性措施,暫未見有特別情況需要再發盈警,強調公司財政穩健。

歐陽伯權指,相關撥備無可否認對業績有一定影響,但若撇除撥備所需的24億元,公司財務數據仍然健康,財政非常穩健,並不擔心業務增長。

港鐵行政總裁金澤培指,公告表明了保留追究其他責任方的權利,而公司向責任方追討賠償有一定策略,需要跟隨合約處理,為免影響追討結果,暫時未能透露太多,但就提及當中涉及的20億元撥備不一定「用哂」,目前為止這只是一個最佳估算。

問到港鐵往後增長會否依靠物業發展,歐陽伯權指這肯定是一個正面因素,但同時不停提醒同事,港鐵並不是地產公司,而是鐵路公司,只是鐵路加物業的模式讓港鐵在物業發展上有優勢,不想給予市場訊息「港鐵公司演變成地產公司」。

港鐵主席歐陽伯權表示,擔心社會爭拗持續,將影響香港形象。(羅君豪攝)

歐陽伯權:社會爭拗將影響香港資本市場

近月社會爭拗持續,港鐵營運亦受到影響,歐陽伯權指擔心事件會影響香港形象,若情況持續下去,甚至不幸加深,不止港鐵,相信整個股票市場會有某程度的影響,「投資會開始問個問題,is this the right market we should invest?」

他指,香港多年來是成功的金融中心,社會穩定,是通往中國的門戶等都一直是香港優勢,最近風波發生後,相信外國投資者會考慮是否冒投資香港市場的政治風險。

稱經濟下滑港鐵有可能減價

在可加可減機制下,港鐵上月底確定加價3.3%。歐陽伯權指,可加可減機制是兩鐵合併後引入,制度可為市場撥開不明朗訊息,如管理層變換可能令票價不穩定,但由於香港過往通賬上升,所以票價永遠都加,惟他指,如果香港經濟不幸向下滑,在現行機制的計算下,港鐵亦可能減價。他說,港鐵有權利加價,但亦可推出優惠,平衡市民對加價的擔憂。