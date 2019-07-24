歐陽伯權：港鐵盈警為一次性措施　公司財政穩健

港鐵（0066）早前發盈警，為沙中線紅磡站工程問題及英國業務撥備共24億元。港鐵主席歐陽伯權與傳媒茶聚時表示，發出盈警為一次性措施，暫未見有特別情況需要再發盈警，強調公司財政穩健。

歐陽伯權指，相關撥備無可否認對業績有一定影響，但若撇除撥備所需的24億元，公司財務數據仍然健康，財政非常穩健，並不擔心業務增長。

港鐵行政總裁金澤培指，公告表明了保留追究其他責任方的權利，而公司向責任方追討賠償有一定策略，需要跟隨合約處理，為免影響追討結果，暫時未能透露太多，但就提及當中涉及的20億元撥備不一定「用哂」，目前為止這只是一個最佳估算。

問到港鐵往後增長會否依靠物業發展，歐陽伯權指這肯定是一個正面因素，但同時不停提醒同事，港鐵並不是地產公司，而是鐵路公司，只是鐵路加物業的模式讓港鐵在物業發展上有優勢，不想給予市場訊息「港鐵公司演變成地產公司」。

港鐵主席歐陽伯權表示，擔心社會爭拗持續，將影響香港形象。（羅君豪攝）

歐陽伯權：社會爭拗將影響香港資本市場

近月社會爭拗持續，港鐵營運亦受到影響，歐陽伯權指擔心事件會影響香港形象，若情況持續下去，甚至不幸加深，不止港鐵，相信整個股票市場會有某程度的影響，「投資會開始問個問題，is this the right market we should invest?」

他指，香港多年來是成功的金融中心，社會穩定，是通往中國的門戶等都一直是香港優勢，最近風波發生後，相信外國投資者會考慮是否冒投資香港市場的政治風險。

稱經濟下滑港鐵有可能減價

在可加可減機制下，港鐵上月底確定加價3.3%。歐陽伯權指，可加可減機制是兩鐵合併後引入，制度可為市場撥開不明朗訊息，如管理層變換可能令票價不穩定，但由於香港過往通賬上升，所以票價永遠都加，惟他指，如果香港經濟不幸向下滑，在現行機制的計算下，港鐵亦可能減價。他說，港鐵有權利加價，但亦可推出優惠，平衡市民對加價的擔憂。