標普料港鐵擁足夠財政能力吸收撥備　惟削弱信貸評級緩衝

港鐵公司（0066）上周四收市後發出盈警，為上市以來首次。港鐵指出為沙中線紅磡站事件及屯馬線作出20億元，及英國First MTR South Wstern Trains Limited作出4.3億元撥備，兩項撥備合共24.3億元。投資評級機構標準普爾指出，港鐵有足夠的財務政能力去吸收涉及沙中線的撥備。

惟是次撥備及其他潛在承擔，在短期內削弱了港鐵的信貸指標，同時降低當前予信貸評級（AA + /穩定/ A-1 +）的緩衝。

標普預料撥備佔今年港鐵預測除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）14％至16％，以及從營運5獲得的資金15％至17％。事件短期內對港鐵信貸評級產生負面影響，但並未對港鐵的槓桿率產生重大影響。

同時，一旦就沙中線失誤的獨立調查完成，成完成財務結算，港鐵有機會從承包商或香港政府中，收回部分損失。不過，如果港鐵公司違反了沙中線建設和委託協議的保證，香港政府可以從地鐵收回高達79億元的管理費。

大和認為港鐵將持續增加派息（鄧詠中攝）

大和升目標價至58.8元

港鐵於上周四發出盈警後，不同大行紛紛發出報告。其中大和指出，港鐵就沙中線紅磡站及沙中線撥備20億元屬可負擔。因此上調對港鐵目標價，自47.8元上調至58.8元，此按綜合方式作估值，惟受撥備影響，降對其今年盈測18.3%，不過大和認為港鐵將持續增加派息。

里昂發表報告指，除卻沙中線及紅磡站事件撥備外，港鐵於5月公布之4.3億元撥備，上半年撥備總額為24.3億元。惟港鐵同時公布將於明年首季局部開通沙中線，該行提升港鐵2019至2021年基本盈利預測1%至11%。

雖然里昂對港鐵盈利抱一個樂觀的態度。但同時認為本港宏觀經濟環境轉弱，頭五個月零售銷售跌2%；里昂認為港鐵業務具防守性，惟下調其投資評級，自「跑贏大市」降至「沽售」，目標價維持49元。

大摩料未來60日股價跑輸大市

摩根士丹利發表技術意見報告表示，相信港鐵未來60天股價將跑輸大市，予其「減持」投資評級及目標價47元，相當每股資產淨值折讓15%。 就港鐵上半年作撥備，並發盈警令人意外。

料總撥備相當於對其2019年核心盈利24%，主要是沙中線項目所產生，並指公司與港府就項目協議至2020年上半年仍存不明朗因素。基於沙中線項目與港府未來如何達成善後協議存不明朗，料至2020年上半年仍會面臨相關風險，潛在影響港鐵盈利能力。