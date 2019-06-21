【移居日本】持36萬港元即合資格？　了解日本投資移民申請要求

或是對這個家太失望，或是對另一地方建立新的家充滿期望，不少人近年心底都有閃過移民一念吧？對香港的年輕人來說，移居日本的門檻原來不算高，特別是選擇用投資移民的方法移居當地，要求比移居很多地方都來得簡單呢！

日本應該是不少港人心目中的「鄉下」，但畢竟旅遊與居住是完全兩回事，所以得考慮清楚。﹙窩日本提供﹚

其實，移民不同旅行，在落實移居日本的決定前，或許先申請一個適合自己狀況的簽證，算是讓自己跟當地生活有一個磨合試用期，看看是否適應。

現時以香港特區護照入境日本，無需額外申請簽證便可以逗留90天，但不能工作以賺取收入。如果想長期逗留，可按條件及需要，申請以下由日本所提供，供海外人士申請的簽證。

六大日本簽證類別（按圖了解）：

1.【學生簽證】在當地認可的機構留學，便可申請學生簽證。更可以在日期間打工，但每周工時不可超過28小時。居留期按所報讀的課程年期而定。﹙GettyImages/VCG﹚

在這六種簽證類別中，以投資移民（即上述的第四項「經營管理簽證」）較值得年輕人留意，因為為吸引海外投資機會，日本自2015年4月起便放寛了對外國人到日本創業的門檻。申請「經營管理簽證」人士只要在日本投資500萬日元（約36萬港元）以上並以「開辦公司」、「收購日本公司」或「作為經營者的手下進行管理業務的管理者」，便可按事業的營運狀況，獲得最多五年在日本長期居留的簽證。

申請日本投資移民須知﹙按圖了解﹚：

當然，36萬元只是申請簽證的要求，有意移居日本人士，最好另外預留一筆錢用於日常生活及應急，免得人生路不熟時還要受更多財務的壓力。（GettyImages/視覺中國）

另外要留意，整個申請經營者簽證的程序需時約6至8個月，為了加速進度，所需文件都一定要先齊備，參考以下check list便萬無一失。

申請移民簽證所需文件 1. 護照(全家) 2. 身份證(全家) 3. 照片4 張(3*4cm) 4. 結婚公證 5. 出生公證 6. 國籍公證 7. 個人簡歷 8. 商業計畫書 9. 匯款證明 10. 資金來源證明（月結單及其他證明文件） 11. 在職證明和收入證明 12. 日本公司營業執照、名片、房產證、買賣或租借合同、照片等

﹙資料來源：寰宇移民顧問有限公司、《宜居日本──置業、投資、旅居全解密》﹚

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