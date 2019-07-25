李小加︰香港正面對困難　但近日事件不影響國際金融中心地位

對於近期香港發生一連串社會政治事件，港交所（0388）行政總裁李小加出席完論壇後罕有發表自己的政治見解。他表示，自己只是在香港管理一個「小小的交易所」，本來「在商不言政」，但有些說話不說也不行，明言香港正面對困難，但強調近日事件不會影響香港的國際金融中心地位。

他又指，香港人有言論、集會、媒體自由，而且法治健全，這是得來不易的，希望香港可以繼續「港人治港，港人不能亂港，亂港不港人」。他特別提到，自己不是反對民主派以及遊行人士的訴求，而是希望所有人是在合法情況表達訴求，希望市民不要走向一條更窄的路。

李小加指出，香港人亦有自己的夢想，如要求「港人治港」及對「一國兩制」有看法，中央政府亦有自己的堅持「一國兩制」。他認為，兩者都有自己的恐懼，但中央只要認定香港的「兩制」不會影響「一國」的原則，香港自然會有更多自由，如實現普選等。但前提要香港人給中央有更多信心保障「一國」，中央自然會放權。

李小加又指，香港治安應由警隊解決，解放軍駐軍任務則是為維護領土完整、抵禦外敵，如果警隊能解決香港事務，解放軍就不用涉足香港事務。

李小加稱，希望香港可以繼續「港人治港，港人不能亂港，亂港不港人」。﹙資料圖片﹚

不擔心港股多日低成交影響業績

對於近日港股連續多日都是低成交，他表示，一般而言夏季成交都會比較低，但今年的夏天的成交更低，具體的原因還在研究，暫時不算是「焦急」的問題，強調港交所上半年的業績遠遠好過預期，對下半年的業績審慎樂觀。

他續提到，內地的科創板正式運作，相信對內地的資本市場重新激發，對香港來說都有相應好處，相信內地資本市場成長，只要香港的資本市場有獨特性，一樣會得到益處。