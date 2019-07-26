【元朗黑夜】大和﹕未來60日為關鍵　最壞情況政府或實施戒嚴

由「逃犯條例」修訂引起的政治及社會衝突，已維持逾一個月，日前元朗區更發生有一群白衣人在西鐵站內襲擊市民事件，引全球政府高度關注。更有移民顧問在襲擊事件後進行調查發現，有41%受訪者有意移民。如此種種反映出目前香港市民感到相當恐懼及不安，對香港社會前景信心大打折扣。金融界亦對事件極度關注。繼早前有獨股評人David Webb指出要「沽空」行政長官林鄭這隻股票外。投資銀行大和在最新報告內，亦有就香港政治局勢作出分析，認為林鄭月娥目前正面臨相當大壓力，更認為未來60日氣氛會更加緊張，不排除出現「任意燃燒」情況下，最終會出現令人不如意結果。

大和資本市場亞洲股票研究部首席經濟師賴志文指出，目前香港正處於前所未有政治危機。由「逃犯條例」修訂引發的示威事件持續升溫，數以百萬計市民參與大型民主運動。縱使政府對外宣稱，修例的草案已「壽終正寢」，可是仍然無法疏導民怨。

David Webb 上月初曾發表網誌指，如果行政長官林鄭月娥是隻股票，將建議大家「沽空」，目標價是「零」。（視覺中國）

最佳情況﹕回應示威者五大訴求

賴志民明言在未來60日將會是關鍵時刻。先指出中共總書記習近平會致力確保香港市民，有理由在10月1日國慶時進行慶祝；若屆時又有逾百萬名市民上街，對中共而言絕非理想。

在報告內賴志民指出事件最圓滿結果，是政府願意回應所有或大部份，由示威人士提出的五大訴求，這包括對警方成立獨立調查委員會，並且重啟政改，直接參與今次條例修訂引發危機的官員，亦要問責。

不過他亦提及事件最惡劣情況，為以更高武力應對示威者，政府不願意回應示威者的五大訴求，甚至指出實施戒嚴或宣布緊急狀態亦絕非不可想像。如實施有關措施實有效地將示威結束，可是對香港造成的破壞卻是難以挽回。最令不少人感到擔心的情況，就是有是解放軍或會介入。

周日有多名市民，遭到一群白衣人襲擊，多人受傷。（資料圖片）

或促使台灣民眾更偏向蔡英文

賴志文進一步指出，若實施戒嚴或頒布緊急狀態對香港旅遊﹑零售及其他行業帶來極大負面影響。不排除在美國及英國會主導下，國際社會或會對香港及中國採取制裁，包括停止予香港特殊貿易地位；又指出頒布緊急狀態，將會大力打擊香港的國際金融中心的地位。

他又指出亦要考慮香港的局勢變化，對明年1月11日舉行的台灣總統選舉造成的影響；現時社會狀況變相促使台灣民眾更偏向現任總統蔡英文。

他明言對於習近平而言，台灣較香港更重要，相信習近平亦有空間調整對香港政策，以改善台灣對中國的觀感，惟他亦指出有關空間已迅速收窄。