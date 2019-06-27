波司登再度反擊沽空機構　重申誇大純利指控不符事實

內地羽絨公司波司登（3998）遭沽空機構Bonitas狙擊，質疑公司誇大純利水平，以及未有披露關連交易。波司登今早再度發出澄清公告，指沽空機構忽視了財務報告期不同，以及附屬公司涵蓋範圍不同造成的影響，從而作出錯誤指控。

稱兩項因素致純利出現7.7億差異

波司登發出公告指，Bonitas指控公司自2015年起誇大純利8.07億元（人民幣‧下同），不過其沽空報告採用的報告日期為12月31日，而公司年報所用日期則為3月31日，故此造成了3年淨溢利差異共2億元。

此外，沽空報告所用數據僅涵蓋19家公司，惟公司財務報表中，更包括額外約20家境外公司及40家境內公司。公司指，以上兩項因素，合共造成約7.7億元的差異，但此一事實遭到沽空報告的忽視，認為對公司虛增純利的指控並不屬實。

對於沽空機構指責公司誇大純利，波司登澄清是因採納報告日期不同所致。（視覺中國）

稱會計差異致子公司收入數據不同

對於Bonitas指控波司登於收購子公司後虛構收入，公司反擊指沽空報告與年報數據的收入差異，主要由於會計處理差異所致。此外，波司登被指向未有披露的內幕交易人士收購項目，並支付「天文數字」般的高溢價。公司反駁稱，沽空報告引述的多宗收購交易，收購對象公司均非由關連人士控制。

波司登昨日已發出澄清公告，逐點反擊沽空報告，惟Bonitas隨即發出聲明表明不收貨，維持對公司股價「一文不值」的預期。公司昨日公布去年全年業績，期內權益股東應佔溢利為9.81億元，按年增加59.4%，派末期息6港仙。

波司登股價今早高開1.48%後回落，現報2.02元，跌0.5%。