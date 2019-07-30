日本排5小時珍珠奶茶店鹿角巷　淘寶竟有齊招牌、工具、配方﹗

台灣珍珠奶茶店鹿角巷，7月中登陸日本名古屋，排隊人龍等候時間竟然長達6小時！這個熱門最近受到嚴重挑戰，官網發出聲明指山寨店和網站誤導媒體廠商。

官方聲明指有店舖、網站冒認品牌

凡是著名品牌，都難逃在內地市場被人仿冒的遭遇，鹿角巷亦一樣。官方網頁以中英文向媒體、商場及消費者表示：「近日有非官方授權的店鋪、網站，誤導消費者與媒體廠商。」

「鹿角巷從未用『再次授權』鹿角巷名義，在全球國家開設『非鹿角巷正版授權』之店鋪，請認明正版官網上明列的店鋪。如有遇偽造此文書，鹿角巷也會從嚴處理，謝謝大家。」

以下是正版鹿角巷的聲明↓

多個網頁有加盟方法 正版店均合夥直營

山寨有幾嚴重？在網上隨便搜查「鹿角巷」和「加盟」，不難發現很多網站，都有「鹿角巷」介紹和加盟方法。然而翻開官網，並沒有加盟資訊，只有各地負責人的聯絡方法。

鹿角巷表示，在中國一些城市有合夥人，均為直營店，並未開放任何個人加盟。

網上很容易找到山寨店的網頁，其中一個特點是有大量加盟和開店資訊↓

淘寶有齊開店所需物品 已有鹿角巷商標

而如果中國個人想開一間名為「鹿角巷」的珍珠奶茶店，其實只要上淘寶就能一次過買齊招牌、機器、有商標的杯子和杯蓋、飲品配方和各種原材料等，買齊就能開店。

而珍珠奶茶店普遍在擴張初期並未做好全面的商標註冊，去年7月《南方報》指出，涉及「鹿角巷」商標的註冊共有189件。

只要上淘寶買齊以下東西，一般人竟自行可以開店，可見多猖獗↓

+ 3 + 2

145間正版店 VS 逾7千間山寨店

《北京商報》早前指出，正版鹿角巷在中國只有145間店，而山寨店已超過7,000間。而在山寨店圍攻的同時，正版店還要面對各種成本上升情況，《南方都市報》指出深圳首間店舖已經關閉，負責人表示由於租期及租金調整，所以要先離場，預計10月將於深圳開兩間店。