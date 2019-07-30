澳博中期多賺12%　貴賓廳博彩毛收益急瀉逾25%

澳博控股（0880）公布中期業績，期內股東應佔溢利按年上升12.1%至16.79億元，經調整EBITDA則升6.1%至20.78億元，每股派中期股息維持8仙。

集團期內總淨收益為17.07億元，按年下跌0.7%，主要受累博彩淨收益下挫0.7%至16.72億元，其中中場博彩毛收益按年增加8%，貴賓博彩毛收益大跌25.1%，角子機毛收益則微跌1.2%。每股基本盈利增加11.7%至29.6仙，經調整EBITDA率上升0.8個百分點，至12.2%。

新葡京博彩毛收益挫逾一成

至於集團旗艦娛樂場「新葡京」，博彩毛收益按年下跌13.7%至68.59億元，經調整EBITDA增加8.5%至10.77億元。新葡京酒店業務方面，經調整EBITDA下跌48%至1,300萬元，收益則按年持平於2.56億元，平均客房入住率倒退1.5個百分點至94.8%。

此外，澳博旗下新項目「上葡京」一再傳出押後開幕日期，集團於業績報告中重申，致力於今年底前完成項目建設，並隨即申請相關牌照，預期可於明年開業。管理層指出，集團將繼續致力維持其於中場和貴賓博彩業務之優勢並提升營運效益，對下半年表現持樂觀看法。