國藝提重組方案　主席冼國林﹕若獲通過利息開支可大減

國藝娛樂（8228）公布債務重組計劃，透過發行新股及可換股債券形式替代。其中40%欠債，公司會以發行價0.38元發行新股，該批股票禁售期為1年。

至於餘下60%欠債，公司會債權人發行可換股債券替代。該批可換股債券利率為1%，換股價0.55元。可換股債券持有人可以在3年後轉股，其後便可以自由在市場上轉讓；又或者當可換股債券持有至5年，便由公司贖回。

若方案獲通過，屆時公司每年需支付利息由逾2億元降至約1,200萬元。

冼國林稱債權人對方案反應理想

目前該公司債權人逾百名，冼國林便是其中之一。他指出若方案最終獲持有75%欠債的債權人同意，便會達到強制通過方案門檻。他指出目前債權人反應理想，已簽定協議者佔總欠債金額逾40%，有信心方案可獲通過。

他又指出，在此方案下債券持有的60%本金及累積利息可獲充份保障，並有升值機會。若方案獲通過，便可以免卻大筆利息開支，加上日後可獲白武士協助。他明言自己已累計向公司借出逾6億元，與其他債權人利益一致，又指出該方案條件已是最佳，若公司正式清盤，債權人既無法收回本金，錯失今次機會。

翻查資料截至去年12月底，負債逾22億元，現金為1,350萬元。