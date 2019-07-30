中共政治局會議釋放樓市重磅信號　措辭空前嚴厲

中共中央政治局會議7月30日召開，對2019年下半年經濟進行部署。中共總書記習近平主持召開，進一步部署房地產政策。

習近平指出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。對比之前的中共政治局會議對樓市政策的提及可以發現，這次的中共政治局會議措辭較以往嚴厲。

2018年共召開了13次中共中央政治局會議，其中研究經濟工作的有4次，分別於4月、7月、10月、12月召開，基本每個季度一次。

其中，只有7月的會議著重強調「堅決遏制房價上漲」，而後兩次會議均未提及房地產市場。2018年4月23日召開的政治局會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，會議通稿只有一句提及樓市——「要推動信貸、股市、債市、匯市」。

2019年4月19日中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。會議發佈的通稿強調：要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。此次會議提到再次「房住不炒」，但重點集中在因城施策上。7月30日的政治局會議則既強調了「房住不炒」又提出了「房地產長效管理機制」，並首次提出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」。從中可以看出，中國房地產政策「房住不炒」基調未變。

這表明中國政府已經意識到繼續刺激房地產市場無異於飲鴆止渴。居民消費能力下降其中很大一部分原因在於住房按揭貸款負擔過大。以往的經濟發展模式已經無以為繼。