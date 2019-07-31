瑞銀解讀中央政治局會議︰料下半年央行加大流動性投放

中央政治局會議於7月30日召開，而美國談判代表也於當天，抵達上海與中方展開新一輪中美經貿磋商。瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤認為，政治局會議選擇於該天召開，可能表明中方並未期待此輪貿易談判能馬上取得實質性進展。會議認為上半年經濟運行總體平穩、就業比較充分，但同時也指出整體經濟發展「面臨新的風險挑戰」、「國內經濟下行壓力加大」。

汪濤指，一如該行此前所期，會議政策定調較4月份略有放鬆，但同時明確表示不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

汪濤預計下半年央行會加大流動性投放。﹙資料圖片﹚

預計央行會加大流動性投放

他又指，政治局會議重申了貨幣政策要「鬆緊適度」，並重提「保持流動性合理充裕」。此外，雖然會議要求要「加快殭屍企業出清」，但同時要求要把握好風險處置的「節奏和力度」，並刪除了4月份政治局會議中「結構化去槓桿」的表述。

汪濤又預計下半年央行會加大流動性投放，並更謹慎穩妥地推進小型金融機構重組和化解影子銀行風險。除了運用更多流動性工具之外，預計人民銀行行會在下半年再降準100個基點，但不會下調基準存貸款利率。瑞銀認為市場利率和長期國債收益率還有10至20個基點的下降空間，但這個過程可能伴隨較多波動。

中央強調，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。﹙資料圖片﹚

房地產不再是擴大內需的重點

另外，在擴大內需方面，會議要求「多用改革辦法擴大消費」，穩定製造業投資，以及加快一些基礎設施建設（如冷鏈物流設施、資訊網路等）。會議提出要「實施城鎮老舊社區改造」，但同時也特別強調「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，汪濤稱，這與近幾周開發商融資小幅收緊的趨勢一致。

他認為會議基調和近期的政策收緊都是為了防止信貸及資源過度流入房地產行業，而並非要讓房地產市場活動大幅下行。鑒於今年棚改目標大幅下調，依然預計未來數個月房地產銷售和投資將溫和放緩。

繼續深化改革開放

政治局會議重申要堅持推進改革開放，增加對民營企業的中長期融資支持。會議還強調實施就業優先政策，尤其是高校畢業生和農民工就業。不過，顯然政府不會出台新的重大財政刺激，包括對消費的大規模補貼。瑞銀仍然預計2019年下半年融資好轉會推動基建投資同比增速反彈至中高個位數，但反彈幅度不及該行預期的風險也依然存在。