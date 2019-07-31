【盈警】鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程　料今年上半年少賺50%

在本月12日才掛牌的安樂工程（1977）盈警，預料今年上半年少賺約50%。去年上半年則錄得綜合純利約2.17億元。

公司指出今年上半年盈利倒退，與去年上半年自一個著名項目確認大幅收益，導致期內錄得較高純利，又指出位於香港的部份機電及機械工程項目進度出現延誤，致今年上半年項目收款將較去年上半年減少，其中延誤乃由其中包括第三方於有關項目中，處於公司工程階段之前的工程竣工出現延誤所致。因此有關工程項目的項目收款，僅將於工程動工時予以確認，無法及時在今年上半年經營業績中反映。

公司指出，今年上半年經營業績亦受到員工成本﹑折舊及攤銷增加影響。

料有關因素對今年業績有影響

公司指出，誠如招股章程第10頁所披露（直至2019年6月18日），儘管事實上於截至 2019年12月31日止年度已獲得穩健水平的機電工程項目來源，考慮到美國與中國 內地貿易戰持續以及部分機電工程項目進度出現延誤，據董事會保守預期，上述因素可能對該期間及截至2019年12月31日止年度的經營業績造成重大及不利影響。

有關進一步詳情，公司指出參閱招股章程「風險因素」一節內風險因素「我們的溢利於往績記錄期間出現波動，且我們的經營業績可能會由於各種因素而於財政年度內不同期間或按期間大幅波動，其中部分因素我們無法控制。我們的過往財務及經營業績因而未必會成為未來表現的指標，且我們未必能實現或維持收益 及盈利能力的歷史水平」。