最新官員利益登申報　鄭若驊仍未報安樂股份及兩半山物業

政府新聞處今(30日)上載最新的特首、行政會議成員及主要官員的利益申報，律政司司長鄭若驊仍然未有更新資料，就丈夫潘樂陶去年購入的兩個半山豪宅，以及在安樂工程集團中持有股份，作出申報。

鄭若驊仍然未有就丈夫潘樂陶去年購入的兩個半山豪宅，以及在安樂工程集團中持有股份，作出申報。(資料圖片)

鄭若驊丈夫潘樂陶創辦的機電工程公司安樂工程（1977），於本月12日掛牌上市，潘樂陶透過私人信託持股高達63.48%，市值高達10.57億元。惟聯交所權益披露顯示，鄭若驊原來以配偶身份，與潘樂陶共同持有該批股份，但未有向行政會議申報。

至於潘樂陶去年8月底及12月，斥資約1.6億元購入半山兩個豪宅，其中在12月購入的半山羅便臣道1號複式單位，是以公司轉讓股權形式進行，公眾不能知道準確成交價，市場消息指成交價約7800萬元。由於透過以公司轉讓股權進行物業買賣，可以避過辣稅，以上述交易為例，潘預料可以慳稅逾千萬元。

鄭若驊曾透過新聞秘書解釋，由於上述兩個物業並非由鄭若驊實際擁有，她亦沒有實際利益，因此毋須就此申報。而有關持有安樂工程股份申報問題，律政司公共關係及新聞組也曾回應指，由於鄭並沒有實益股份，換言之亦沒有實際利益，因此不需要作出申報。

另外，最新公佈的副局長及政助利益申報中，民政事務局局長政治助理黎穎瑜(Jade)於7月申報在九龍城區購入一個住宅單位作出租用途。

記者曾向Jade查詢時，她強調擁有的單位，數字上並無增加，因為先前購入自住的單位「見樓價合適便賣出去，之後就租屋住」，直至近期又遇到合適單位，於是購入作出租用途。